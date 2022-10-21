Как правильно подобрать идеальные джинсы на осень женщинам за 45 и старше: стильные лайфхаки

Джинсы являются просто идеальным вариантом одежды для совершенно любого возраста. Чтобы сделать образ более элегантным, то можно надеть обувь на высоких каблуках. С кроссовками можно составить красивый повседневный образ.

Неважно сколько лет – 30, 40 или 50, джинсы являются одной из самых важных вещей, которые должны присутствовать в гардеробе совершенно каждой женщины.

Какую модель лучше всего подобрать

С прямыми штанинами, бойфренды, буткат – выбор джинсовых брюк действительно огромный, и гарантированно найдется то, что больше всего понравится.

Можно сочетать с блузой для офисного стиля или же с толстовкой для непринужденного образа. Этот предмет одежды можно стилизовать совершенно по-разному.

Чтобы найти просто идеальную модель джинсов для женщин старше 45 лет, нужно учитывать несколько моментов при их приобретении.

Основным приоритетом должен стать комфорт. Когда дело касается выбора джинсов для женщин старше 50 лет, то большой проблемой является поиск модели, которая дополнит стиль и подчеркнет фигуру.

Именно поэтому если знаете свой тип фигуры и проблемные зоны, то можно найти стиль, который идеально подойдет. Например, если хочется скрыть живот, то отличным решением станут брюки с завышенной талией.

Если полные бедра, то стоит избегать джинсов буткат и выбирать модели прямого покроя.

Джинсы с высокой талией

Это просто идеальный вариант для совершенно любой женщины. Джинсы с высокой талией являются самым настоящим трендом.

Как правило, штаны сидят на уровне пупка, что помогает сделать силуэт более стройным. Джинсы с высокой талией идеально подойдут для любого типа фигуры.

Такие брюки доступны в различных формах и дизайнах, именно поэтому можно найти модель на любой вкус. Будь то обтягивающие или слегка свободные джинсы, просто нет предела возможностям.

Брюки с высокой талией являются универсальными вариантом и подходят для совершенно любого случая. С балетками или кроссовками, в любом случае получится повседневный, но в то же время элегантный образ.

Для офиса хорошо подойдут ботильоны на каблуках или классические туфли дерби.

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Для женщин старше 50 лет хорошо подходят джинсы, выполненные в темных тонах, так как они излучают особую элегантность. Темно-синие, черные или серые брюки снова возвращаются в моду и привносят свежесть образу.

Если хочется добавить своему образу стиля, то стоит выбрать двухцветные брюки. Они выглядят шикарно и элегантно.

Можно сочетать джинсы с высокой талией с темными топами. Также можно добавить цветовые акценты при помощи ярких и модных тонов, таких как розовый или оранжевый.

Джинсы прямого покроя

Это модный и красивый наряд, без которого просто невозможно представить наш гардероб. Джинсовые брюки прямого покроя идеально подходят для женщин старше 50 лет, которые ценят стиль и комфорт.

Такие брюки не только очень удобные, но и прекрасно сидят на фигуре любого типа. Неважно, массивные бедра или нужно скрыть живот, стоит выбрать джинсы прямого покроя. Они хорошо смотрятся как с кроссовками, так и с грубыми ботинками.

Чтобы создать шикарный и соответствующий возрасту образ, стоит отказаться от моделей со стразами или украшениями и выбрать вместо этого однотонные синие или серые джинсы.

Буткат

Это еще одна классика, которая снова возвращается в моду в этом году. Главной отличительной чертой брюк буткат являются небольшие расклешенные штанины на икрах. Эта модель штанов оптически удлиняет ноги и делает силуэт более женственным и элегантным.

Джинсы буткат привлекают внимание и подходят абсолютно для любого случая. Хорошо смотрятся укороченные модели с кроссовками. Удлиненные джинсы лучше всего носить с туфлями на высоких каблуках.