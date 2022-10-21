Где сделать процедуру RF-лифтинга, которая восхитила Ким Кардашьян

Название Beauty Trend говорит само за себя: ведущая в области аппаратной косметологии клиника уже 11 лет является бесспорным трендсеттером в сфере красоты. Здесь раньше других в России появились Zeltiq Coolsculpting и Fraxel Dual, Thermage CPT и Miradry, Transform (Evolve) и vaser-липосакция. Клиника была первой, кто внедрил в нашей стране пикосекундный лазер; кроме того, ее специалисты считаются экспертами в плазмотерапии Endoret и нитевом лифтинге Aptos.

Клиника Beauty Trend

Неудивительно, что игольчатый RF-лифтинг Morpheus8 – признанный лидер по подтяжке лица и тела, быстро ставший очень востребованной «звездной» процедурой в Beauty Trend, – тоже появился здесь одним из первых. Это уникальная методика, в которой применяется стерильный одноразовый наконечник с изолированными микроиглами, доставляющими заданные параметры на нужную глубину, на сегодняшний день максимальную из одобренных FDA. Фракционное RF-воздействие использует способность здоровых тканей под нагревом активно синтезировать коллаген и эластин и таким образом восстанавливать окружающие их поврежденные микрозоны, причем уже в обновленном виде. Прогревая дерму до 60-80 градусов, игольчатые электроды благодаря краткосрочному воздействию не способны обжечь, но при этом успевают запустить ремоделирование дермы.

Процедура RF-лифтинга лица на аппарате Morpheus8

Результаты такого воздействия впечатляют! Уже после одной, а при необходимости после двух процедур, в соответствии с вашими задачами можно добиться лифтинга и уплотнения кожи лица, шеи, зоны бровей, декольте, придания контуров и сглаживания дряблой кожи или ее неровной текстуры (постакне). Например, Morpheus8 cпособен подтянуть второй подбородок, сформировав более четкий овал лица, разгладить «гусиные лапки» вокруг глаз, заметно уменьшить глубину морщин. Если требуется поработать над совершенством тела, то можно значительно улучшить состояние кистей рук, живота, ягодиц, коленей, а также сократить объемы подкожно-жировой клетчатки.

Все процедуры в клинике Beauty Trend проводят врачи тренерского уровня, обладатели престижных наград в области эстетической медицины. Один из таких высококлассных специалистов – врач-косметолог Светлана Сас – отмечает преимущества аппарата, с которым сама давно и продуктивно работает:

Врач-косметолог клиники Светлана Сас

Безусловно, кожа должна быть подготовлена к максимальному ответу на наше воздействие, для чего в клинике разработан специальный протокол, настоящее ноу-хау. Мы готовим кожу с помощью Endoret, по максимуму запуская в ней процессы регенерации. После игольчатого лифтинга продолжаем курс плазмотерапии для ускорения реабилитации и выравнивания цвета кожи, добиваясь ее сияния. Если вы не готовы мириться с брылями и дряблой кожей на лице, вам точно стоит познакомиться с «Морфеусом». Великолепен он и при работе с телом после похудения, не зря Ким Кардашьян сделала эту процедуру и получила сногсшибательный эффект.

Кстати, об известных именах: многие российские знаменитости являются пациентами Beauty Trend. Виктория Боня, Екатерина Одинцова, Ксения Бурда, Саша Спилберг, Юлия Волкова и ряд других звезд и инфлюенсеров давно оценили качество услуг и результативность экспертных процедур клиники, в том числе – RF-лифтинг, так восхитивший саму Кардашьян.

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