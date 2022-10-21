 

Скандалы: Под чужим флагом

21.10.2022, 17:50, Разное
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Как российские нефтяные компании обходят санкции

Западные СМИ утверждают, что российские нефтяники применяют целый набор мер призванных ограничить применение санкций к танкерам, перевозящим нефть. «Роснефть» и другие российские нефтяные компании готовятся к противодействию новым санкциям и установлению предельных цен на нефть. Ответ, который могут дать нефтяники Западу в версии западных СМИ, выглядит как совокупность множества мер – от фрахта судов с непонятной структурой собственности, заканчивая использованием нефтяных смесей.

Для Кремля эта игра стратегическое значение – он ее итогов зависит выживаемость российского бюджета, уверены аналитики канала «Кремлевский мамковед».

Как известно, «Роснефть», производящая более 40% российской нефти – крупнейший производитель в стране, и после начала войны и введения санкций экспорт компании был переориентирован в Азию, Африку и Южную Америку.

Экспорт российской морской нефти марки Urals в Азию за первые девять месяцев этого года увеличился в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом одни из ключевых направлений стала Индия.

Теперь, как утверждают аналитики OILPICE, в связи с новыми западными санкциями, которые вступят в силу в декабре, «Роснефть» сама будет решать вопросы с перевозкой судов. Ранее она просто продавала нефть в порту отгрузки, теперь сама будет фрахтовать суда, и доставлять нефть. И это означает, что Кремль принял вызов Запада и попытается разрушить и санкции, и заявления США-ЕЭС о том, что российская нефть не будет покупаться выше заявленной цены, и что ее перевозки морем будут ограничены.

Представитель «Роснефти» заявил, что у компании «достаточно готовности найти варианты транспортировки своих грузов в любых условиях». При этом сама компания располагает всего пятью танкерами, что означает что она будет фрахтовать суда у третьих лиц.

Известно, что «Роснефть» зафрахтовала свое первое судно Suezmax грузоподъемностью 140 000 тонн в июне этого года для перевозок нефти в Индию. В октябре «Роснефть» зафрахтовала перевозки третьими лицами почти 1 млн тонн нефтепродуктов. По данным консалтинговой компании Refinitiv Eikon и трейдеров, это составляет почти 40% от запланированных 2,5 млн т танкерного экспорта сырой нефти «Роснефть-Юралс», запланированного на октябрь.

Как утверждают западные СМИ, российские нефтяники применяют целый набор мер призванных ограничить применение санкций к танкерам, перевозящим нефть. Это использование подставных компаний множественные переброски с корабля на корабль, временное отключение транспондеров, отслеживающих суда, и использование неясных маршрутов плавания», чтобы скрыть поставки своей нефти. Некоторые российские танкеры ходят под флагами Сент-Китс и Невиса и Маршалловых островов утверждает Vox.

Эта игра еще далека от своего конца. Основные ее события развернутся в декабре-январе, когда санкции начнут действовать с новой силой. Для Кремля стратегически важно сохранить доходы бюджета от продажи нефти. А значит дело может дойти до прямых атак на танкеры, везущие российскую нефть, считают эксперты.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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