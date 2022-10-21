 

Ногти-2023: 10 трендов маникюра с подиума, которые будут популярны в новом году и в жизни

21.10.2022, 17:35, Разное
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Если вы интересуетесь трендами в маникюре, наверняка вам захочется узнать, какие направления будут наиболее популярными. Предлагаем рассмотреть десять самых оригинальных и стильных вариантов, которые войдут в моду в следующем году и останутся в перспективе на далекое будущее.

Нюдовые оттенки

Классический маникюр, который является универсальным для любого выхода и вневременным. Он выглядит очень стильно и привлекательно, подходит для ногтей любой длины и формы, а также к любому наряду, поскольку является красивым и одновременно нейтральным.

Маталлик

Красота и элегантность являются основными характеристиками металлического маникюра. Он также является универсальным, поскольку подходит к любому стилю в одежде и будет уместным для любого выгода. Выберите серебристый или золотистый оттенок в зависимости от цвета вашего наряда и от вашего вкуса.

Французский маникюр

Многие люди даже не вспомнят, когда именно появилась данная тенденция. Все знают, что давно, и есть твердая уверенность, что спада популярности никогда не будет. Можно несколько видоизменить, добавив некоторые детали, но база останется классической и всегда модной.

Красные ногти

Их можно сравнить с красной помадой, которая также никогда не выходит из моды. Если красный цвет или его определенные оттенки вам по вкусу, используйте этот цвет в маникюре. Ногти можно сочетать с нарядом или косметикой, а можно сделать их ярким акцентом.

Черный цвет

Он также находится в тренде, поскольку является очень стильным, креативным и привлекательным, невзирая на долговечную популярность. Лучше смотрятся черные укороченные ногти, но вы можете выбирать произвольную длину. Если считаете цвет слишком мрачным, сочетайте его с другими оттенками (например, один ноготь на руке можно сделать другого цвета или нанести небольшие рисунки).

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Минималистическая тенденция (прозрачный маникюр)

Естественность сегодня является самым модным направлением. И если вы любите все натуральное, используйте этот тренд в маникюре. Ухоженные прозрачные ногти выглядят очень стильно, красиво и эффектно.

Перламутровые цвета

Речь идет в первую очередь о жемчужных оттенках, которые смотрятся очень эффектно. Ваш маникюр однозначно будет нарядным и подойдет к любому стилю в одежде. Он также всегда будет своевременным, поскольку его можно использовать как для повседневной носки, так и для торжественного выхода.

С минималистическим дизайном

Речь идет о небольших геометрических формах, точках и линиях, нарисованных на поверхности ногтя. Очень экстравагантный и оригинальный маникюр, который обеспечивает вам полет фантазии.

Розовый цвет

Нет более нежного и женственного цвета, чем розовый. И если вы являетесь его поклонницей, розовый маникюр обязательно придется вам по вкусу.

Стразы

Очень нарядный и праздничный маникюр, который никого не оставит равнодушным. Используйте нюдовую основу и стразы, которые великолепно смотрятся в сочетании. Ваши пальчики будут настолько красивы и привлекательны, что вы будете получать эстетическое удовольствие от созерцания сами и дадите повод для восхищения всем окружающим.


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