Как сделать красивую прическу на волосы до плеч, если время поджимает: советы

Не за горами Новый год, и у вас есть возможность попрактиковаться в оформлении красивых причесок. Кроме того, если у вас намечаются дополнительные праздники, вы сможете легко и быстро сделать себе очень красивую укладку, чтобы быть в этот день неотразимой. Рассмотрим несколько моделей причесок для обладательниц коротких стрижек.

Низкий хвостик

Маленький низкий хвостик смотрится очень мило и женственно. Расчешите волосы по направлению роста и соберите их внизу в хвостик, закрепив декоративной заколкой или резинкой.

Оригинальный пучок

Очень стильная прическа, которую вы также сделаете за несколько минут. Соберите волосы в хвост, затем немного оттяните резинку вниз. Посередине чуть выше основания сделайте отверстие и проденьте в него хвостик.

Мальвинка

Одна из самых любимых и простых причесок, которая может быть нарядной. Отделите волосы горизонтальным пробором, разделив их на две части. Соберите верхнюю часть в хвостик и закрепите резинкой (декоративной заколкой).

С крабом

Если у вас есть красивая декоративная заколка «крабик», вы можете ее использовать для создания разных причесок. Например, это может быть та же «мальвинка», которая смотрится очень стильно. Краб также можно зафиксировать сбоку на небольшой пряди или максимально собрать волосы, подняв их наверх, чтобы получилась имитация «ракушки».

С ободком

Вам ничего не придется делать с прической, и любая стрижка подойдет для этого варианта, если есть красивый и оригинальный ободок. Наденьте его в виде короны, зачесав волосы наверх, оставив челку или сделав ровный или боковой пробор. Стильная прическа готова.

С жемчужной заколкой

Сегодня в тренде заколки-невидимки. И если у вас есть красивая жемчужная заколка, вы моете ее закрепить любым способом. Например, использовать несколько штук, разместив их параллельно, перекрещенными или в любой другой форме.

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С бантом

Хвостик, «мальвинка» или другая прическа будет смотреться очень привлекательно, если вы украсите прядь собранных волос бантиком. Подберите его под цвет наряда, и ваш образ сразу станет гармоничным и целостным.

С шарфиком или косынкой

Очень стильный аксессуар, который поможет любую прическу сделать нарядной. Используйте легкий шарфик или косынку для украшения своей укладки. Только проследите за тем, чтобы он гармонично сочетался в другими предметами одежды.

Вместо заключения

Короткая стрижка не является препятствием для создания эффектной и нарядной прически. Иногда достаточно подобрать правильный аксессуар, чтобы она стала максимально модной, стильной и привлекательной.