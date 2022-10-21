 

Финские пограничники отнимают у россиян зажигалки и сливают бензин

21.10.2022, 17:33, Разное
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На автомобильном погранпереходе Сювяоро – Париккала финские пограничники ограничили вывоз топлива в Россию.

Как сообщают вернувшиеся в страну россияне, пограничные службы организовали сбор излишков топлива с российских автомобилей.

Санкции против РоссииНа легковых автомобилях разрешено оставить в бензобаке 4 литра топлива, на грузовых – в зависимости от тоннажа – от 5 до 40 литров. Этого объёма достаточно, чтобы добраться до ближайшей заправки на российской территории, если автомобиль идеально исправен, а водитель придерживается спокойного стиля вождения.

Представитель таможни прапорщик Вильям Кельпийоки объяснил новые ограничения «распоряжением по линии министерства энергетики» и «санкциями Евросоюза».

Сотрудники таможни также требуют слить топливо из зажигалок, включая и бензиновые, и газовые. Неразборные зажигалки положено сдать, оплатив сбор за утилизацию в размере 24 евро за единицу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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