Финские пограничники отнимают у россиян зажигалки и сливают бензин

На автомобильном погранпереходе Сювяоро – Париккала финские пограничники ограничили вывоз топлива в Россию.

Как сообщают вернувшиеся в страну россияне, пограничные службы организовали сбор излишков топлива с российских автомобилей.

На легковых автомобилях разрешено оставить в бензобаке 4 литра топлива, на грузовых – в зависимости от тоннажа – от 5 до 40 литров. Этого объёма достаточно, чтобы добраться до ближайшей заправки на российской территории, если автомобиль идеально исправен, а водитель придерживается спокойного стиля вождения.

Представитель таможни прапорщик Вильям Кельпийоки объяснил новые ограничения «распоряжением по линии министерства энергетики» и «санкциями Евросоюза».

Сотрудники таможни также требуют слить топливо из зажигалок, включая и бензиновые, и газовые. Неразборные зажигалки положено сдать, оплатив сбор за утилизацию в размере 24 евро за единицу.

—