На станции метро “Воробьевы горы” открылась выставка к 400-летию Мольера

На некоторых станциях московского метро нередко проходят различные выставки. Например, на станции “Воробьевы горы” экспозиции оформляют уже больше 10 лет. Здесь представляли и фарфор, и авторскую графику, и изделия народного промысла. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году здесь также была тематическая выставка.

Накануне на станции “Воробьевы горы” состоялось открытие выставки, посвященной создателю классической комедии – Мольеру. В этом году исполняется 400 лет со дня рождения великого драматурга. Экспозиция называется “Мольер в Московском художественном театре”.

Данная выставка является совместным проектом Музея МХАТа, Школы-студии МХАТ и выставочного пространства “Воробьевы горы”. Посетить ее можно до 10 ноября 2022 года. Здесь представлены фотографии, афиши, макеты, эскизы художников к спектаклям по пьесам Мольера “Мнимый больной” (1913 год), “Тартюф” (1939 год, 1981 год) из собрания Музея МХАТ.

“Музей МХАТ считает важным сотрудничество со студентами Школы-студии МХАТ, которые когда-нибудь примут эстафетную палочку и будут отвечать за развитие нашей русской театральной культуры”, – сказала директор музея Софья Грачева.

На станции также можно будет посмотреть авторские работы студентов факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ. На выставке, например, появятся макеты сценических костюмов, выполненных из бумаги. Для всех проектов

исполнителем главной роли был выбран народный артист России Виктор Сухоруков.

Кстати, недавно стало известно о том, что рядом с этой станцией метро в 2023 году вновь заработает эскалаторная галерея, которую закрыли еще в прошлом веке из-за появившихся в стене трещин и смещения грунта. Скоро специалисты закончат реконструкцию галереи.

Открытия с нетерпением ждут в первую очередь студенты Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, ведь тогда их путь до учебного заведения и обратно сократится в несколько раз. Ранее “Дни.ру” подробно писали о восстановлении эскалатора на Воробьевых горах.