 

“Зажал горло рукой и залез в трусы”: вынувший орган врач довел Мамаеву до исступления

21.10.2022, 17:19, Разное
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Бывшая модель и
блогер Алана Мамаева оказалась в центре шокирующего скандала. Девушка
вступилась за пострадавших девушек, которые обвиняют в домогательствах и
изнасилованиях известного пластического хирурга из Краснодара Вардана Хачатряна.

Бывшие пациентки говорят, что врач пользовался уязвимым положением девушек и женщин после
наркоза и совершал действия сексуального характера. Эти факты довели
Мамаеву до исступления, и она решила придать истории большую огласку.

В своем микроблоге
Алана Мамаева поделилась историями от пациенток хирурга.

“Он прижал
меня к стенке, зажал горло рукой, а другой залез в трусы. Я очнуться не успела,
как он стянул штаны с меня”, — рассказывает одна из девушек.

“Расстегнул
ширинку и его орган был уже перед моим лицом “, — делится другая.

Вынувший орган
врач, конечно, отрицает обвинения в свой адрес. Кроме этого, хирург продолжает вести
свою деятельность. Официальных претензий пока нет, но Алана Мамаева помогает
жертвам составить жалобу в органы.

Сама девушка опровергла
слухи о домогательствах врача и к ней. Алана Мамаева хоть и делала множество
пластических операций, к счастью, избежала такого отношения.


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