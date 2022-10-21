“Зажал горло рукой и залез в трусы”: вынувший орган врач довел Мамаеву до исступления

Бывшая модель и

блогер Алана Мамаева оказалась в центре шокирующего скандала. Девушка

вступилась за пострадавших девушек, которые обвиняют в домогательствах и

изнасилованиях известного пластического хирурга из Краснодара Вардана Хачатряна.

Бывшие пациентки говорят, что врач пользовался уязвимым положением девушек и женщин после

наркоза и совершал действия сексуального характера. Эти факты довели

Мамаеву до исступления, и она решила придать истории большую огласку.

В своем микроблоге

Алана Мамаева поделилась историями от пациенток хирурга.

“Он прижал

меня к стенке, зажал горло рукой, а другой залез в трусы. Я очнуться не успела,

как он стянул штаны с меня”, — рассказывает одна из девушек.

“Расстегнул

ширинку и его орган был уже перед моим лицом “, — делится другая.

Вынувший орган

врач, конечно, отрицает обвинения в свой адрес. Кроме этого, хирург продолжает вести

свою деятельность. Официальных претензий пока нет, но Алана Мамаева помогает

жертвам составить жалобу в органы.

Сама девушка опровергла

слухи о домогательствах врача и к ней. Алана Мамаева хоть и делала множество

пластических операций, к счастью, избежала такого отношения.