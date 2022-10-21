 

В сети появился редкий детский снимок Карла III вместе с матерью Елизаветой II

21.10.2022, 17:00, Разное
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73-летний новопровозглашенный король Чарльз получил в сентябре сотни тысяч писем с соболезнованиями по поводу кончины матери, и некоторым из них уделяет особенное внимание. На днях один из британцев получил открытку, подписанную монархом, в которой была напечатана архивная семейная фотография покойной королевы и ее первенца. Снимок был опубликован в одном из аккаунтов о британской королевской семье Royals Other.  

На фото, сделанном 28 сентября 1952 года Лизой Шеридан, нынешний король Великобритании запечатлен в 4-летнем возрасте. В кадре они с матерью, Елизаветой II, выглядывают на улицу из окна и кажутся беззаботными и счастливыми. 

С вашей стороны было очень любезно прислать мне такое удивительно щедрое послание после смерти моей любимой матери. Ваши вдумчивые слова чрезвычайно утешительны, и я не могу передать вам, как глубоко ценю их в это время безмерной скорби, – гласит послание Чарльза. 

Выбор фото для открытки неудивителен — Чарльз довольно часто ностальгирует по детству. Например, после смерти отца, принца Филиппа, в передаче BBC он вспоминал: 

Отец был великолепен в организации дурацких игр. Я имею в виду, было весело иметь молодых родителей. Было много погонь и других безумных вещей. 

Кстати, младшая сестра Чарльза и единственная дочь Елизаветы и Филиппа, 72-летняя принцесса Анна, как-то вспоминала рыбалку с отцом. 

Я всегда говорила, что ничего не могу поймать, а он отвечал: “Ерунда, пойдем-ка со мной”. И после получаса тщетных попыток он говорил: “Я понимаю, что ты имеешь в виду”. Я просто знала, что никогда этому не научусь. 

Напомним, что неформально Чарльз стал королем в ту же минуту, как скончалась Елизавета II. Однако монарху только предстоит пройти коронацию — она состоится в начале мая следующего года. Недавно Букингемский дворец раскрыл основные подробности исторической церемонии. 


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