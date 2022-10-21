 

Дэвид и Виктория Бекхэм с дочерью Харпер и сыном Крузом сходили в Диснейленд

21.10.2022, 17:00, Разное
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Дэвид и Виктория Бекхэм устроили семейный выходной и отправились в Орландо, где находится парк развлечений Disney World. Вместе с ними аттракционы Диснейленда покоряли 17-летний Круз Бекхэм и 11-летняя Харпер Севен. 

Супруги поделились счастливыми моментами с детьми у себя в соцсетях, отметив друг друга и детей. В подписи к снимкам многодетная мама, дебютировавшая недавно на парижской Неделе моды, подчеркнула, что им очень не хватало рядом старших сыновей – Бруклина, который на днях отметил полгода брака с Николой Пельтц, и Ромео. 

На кадрах Харпер Севен вместе с Викторией примерили уши Минни Маус и позировали на камеру рядом с ростовыми куклами в виде диснеевских героев. Сыну родители купили колу, а дочери – розовую сахарную вату.

Так весело в Disney World! Кто-то заметил дракона, – написал Дэвид под видео с дочкой Харпер Севен. – Особенные воспоминания, спасибо вам.

Поцелуи из Disney World! Люблю вас, Дэвид, Круз, Харпер, и очень скучаю по Бруклину и Ромео, – написала Виктория.

Последний раз Бекхэмы собирались вместе в том же составе во время отпуска в Дубровнике, Хорватия. Тогда несколько дней на яхте Виктория и Дэвид провели вместе с Крузом и Харпер.

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм женаты с 1999 года. В июле они отметили 23-ю годовщину свадьбы в Европе. У пары четверо детей.


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