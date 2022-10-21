 

Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию в Украине с министром обороны США Остином

21.10.2022, 16:52, Новости дня
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.

По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация в Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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