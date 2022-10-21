Саммит ЕС осудил диверсию на «Северном потоке» и пообещал «решительный ответ»

Участники прошедшего в Брюсселе двухдневного саммита ЕС осудили диверсию на газопроводе «Северный поток» и обещали «единый и решительный ответ», если диверсия повторится, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, в котором нет никаких упоминаний ни об ответственности за это преступление, ни о его расследовании.

В документе говорится, что Евросоюз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы «Северного потока», передает ТАСС.

Отмечается, что ЕС даст единый и решительный ответ на любые попытки разрушения критической инфраструктуры или иные гибридные действия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет, что процесс расследования диверсии на «Северных потоках» проходит без взаимодействия с российскими экспертами, это дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.

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