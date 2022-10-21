 

Эксперт НОМ Шаповалов объяснил, почему болгарские депутаты не смогли избрать председателя парламента в третий раз

21.10.2022, 16:52, Новости дня
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Болгарский политический кризис напрямую связан с кризисом политического мироустройства европейских стран в целом, сообщил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По словам политолога, из-за антироссийской политики коллективного Запада и стран Европы кризисные явления все более широко распространяются по европейским странам, поэтому правительства теряют популярность и уходят в отставку одно за другим.

Шаповалов в публикации на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ) сообщил , что политический кризис носит системный и комплексный характер. Он свидетельствует в целом о кризисе основ политического мироустройства европейских стран, неспособности европейских правительств справиться с существующими проблемами, неготовности политиков к диалогу со своим народом.

С другой стороны, кризис в Болгарии – имеет и локальный, и региональный характер, касающийся стран «новой демократии», считает эксперт. «Тотальная коррумпированность политиков, недоговороспособность ведущих политических сил, абсолютная зависимость «независимых» государств от воли Вашингтона и Брюсселя, неспособность многих государств Восточной Европы к сколько-нибудь стабильному воспроизводству политического процесса – это проблема не только Болгарии, но и таких стран, как Черногория, Румыния, Молдавия, Украина», – сообщил Шаповалов.

Напомним, болгарские депутаты не смогли избрать председателя парламента в третий раз. Представители двух блоков «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил и объединения «Продолжаем перемены» не набрали необходимого для победы числа голосов. Таковы итоги уже третьего по счету голосования за пост председателя парламента Болгарии.

Ситуация, при которой ни один из основных кандидатов не набирает 121 голос, а политические объединения не желают выдвинуть других представителей, происходит в истории болгарского парламентаризма впервые.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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