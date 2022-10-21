 

Скандалы: «Еще ничего не продали, но уже так обделались»

21.10.2022, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ювелирному бизнесу бывшей пассии Тимати предрекают крах

Все, кто в юном возрасте наслаждался «Фабрикой звезд», хорошо запомнили эту нежную пару — Тимати и миловидную певицу Алексу. К сожалению, у ребят не сложились отношения, каждый из них пошел своей дорогой. Алекса, она же Александра Чвикова, давно не поет, зато активно пропагандирует ЗОЖ вместе со своим супругом, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, и воспитывает очаровательную дочку Адриану.

На днях девушка заявила о старте продаж своего ювелирного бренда Isme.love. Это серия минималистичных украшений с драгоценными камнями.

Скриншот: Соцсети

Большинство подписчиков, которые наблюдают за Алексой со времен «Фабрики звезд», ждали выхода этих украшений. Поклонники были уверены — изделия выполнят из недорогих металлов, чтобы они были доступны каждой девочке, которая восхищается Чвиковой. Однако прайс лист на украшения поверг многих в ступор. Небольшое колье в форме сердца певица предлагает купить у нее почти за 100 тысяч рублей, а кольцо — почти за 50 тысяч рублей. Создатели бренда утверждают, что изделия выполнены из белого золота и украшены бриллиантами, однако сертификаты на них не выдают. Всю информацию на бирке изделия можно проверить на государственном портале по УИН.

Отметим, что изделия продаются исключительно в Instagram*, официальный сайт отсутствует.

Скриншот: Соцсети

«Цены для избранных», «Еще ничего не продали, но уже так жидко обосралась», — пишут подписчики в комментариях к фотографиям.

«А название Isme.love и Islove никого не смущает?» — обратили внимание подписчики.

Название бренда певицы отдаленно напоминает название другого ювелирного бренда, Islove, который долгое время успешно существует в российском сегменте. Отметим, что его украшения недорогие и доступны большинству покупателей.

«Она же везде пишет, что душу свою вложила. Так хотя бы не позорилась бы настолько! Понимаю еще с крутых дизайнеров слизывать! Я, кстати, вдохновилась, решила, что мне тоже срочно нужна первая буква моего имени на шее. Только не за семь тысяч, за которые они предлагают, а на AliExpress рублей за 200. Столько интересных вариантов — аж глаза разбегаются! Но таких же не нашла. Зато увидела намного креативнее», — иронизируют девушки.

Напомним, что в январе прошлого года певица уже была замешана в скандале. Тогда девушку с супругом обвиняли в мошенничестве. Они продавали свои спортивные марафоны за один рубль, а после новогодних праздников с людей стали списывать деньги.

Получить комментарий от артистки на момент публикации Daily Storm не удалось.

*Meta и Facebook признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Евгений Василенко

Оригинал материала: “Дейли Шторм”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.20 / Добро против хейта: Лиза Арзамасова поделилась эмоциями после свадьбы с Ильей Авербухом

31.08.22 / “Это неэтично” – 46-летний сын высказался о звездных доходах Натальи Гвоздиковой

07.09.21 / Как подготовить грядки для подзимнего сева овощей: что можно сажать под зиму на огороде

03.01.22 / Мнение: Цена спасения турецкой лиры

28.09.22 / Главный элемент осеннего декора: учимся делать сезонное украшение для дома – тыквы из бархата

17.11.20 / Судья остается: Анджелина Джоли потерпела поражение в бракоразводном процессе с Брэдом Питтом

19.11.21 / Володин призвал развивать межпарламентский диалог России и Египта

29.06.20 / Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

01.03.22 / Скандалы: Евгений Пригожин: Путин предупредил нападение на Россию началом спецоперации в Донбассе

22.02.22 / Лерчек об Instagram, материнстве и родах в США: “Это была моя давняя мечта”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика