Скандалы: «Еще ничего не продали, но уже так обделались»

Ювелирному бизнесу бывшей пассии Тимати предрекают крах

Все, кто в юном возрасте наслаждался «Фабрикой звезд», хорошо запомнили эту нежную пару — Тимати и миловидную певицу Алексу. К сожалению, у ребят не сложились отношения, каждый из них пошел своей дорогой. Алекса, она же Александра Чвикова, давно не поет, зато активно пропагандирует ЗОЖ вместе со своим супругом, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, и воспитывает очаровательную дочку Адриану.

На днях девушка заявила о старте продаж своего ювелирного бренда Isme.love. Это серия минималистичных украшений с драгоценными камнями.

Большинство подписчиков, которые наблюдают за Алексой со времен «Фабрики звезд», ждали выхода этих украшений. Поклонники были уверены — изделия выполнят из недорогих металлов, чтобы они были доступны каждой девочке, которая восхищается Чвиковой. Однако прайс лист на украшения поверг многих в ступор. Небольшое колье в форме сердца певица предлагает купить у нее почти за 100 тысяч рублей, а кольцо — почти за 50 тысяч рублей. Создатели бренда утверждают, что изделия выполнены из белого золота и украшены бриллиантами, однако сертификаты на них не выдают. Всю информацию на бирке изделия можно проверить на государственном портале по УИН.

Отметим, что изделия продаются исключительно в Instagram*, официальный сайт отсутствует.

«Цены для избранных», «Еще ничего не продали, но уже так жидко обосралась», — пишут подписчики в комментариях к фотографиям.

«А название Isme.love и Islove никого не смущает?» — обратили внимание подписчики.

Название бренда певицы отдаленно напоминает название другого ювелирного бренда, Islove, который долгое время успешно существует в российском сегменте. Отметим, что его украшения недорогие и доступны большинству покупателей.

«Она же везде пишет, что душу свою вложила. Так хотя бы не позорилась бы настолько! Понимаю еще с крутых дизайнеров слизывать! Я, кстати, вдохновилась, решила, что мне тоже срочно нужна первая буква моего имени на шее. Только не за семь тысяч, за которые они предлагают, а на AliExpress рублей за 200. Столько интересных вариантов — аж глаза разбегаются! Но таких же не нашла. Зато увидела намного креативнее», — иронизируют девушки.

Напомним, что в январе прошлого года певица уже была замешана в скандале. Тогда девушку с супругом обвиняли в мошенничестве. Они продавали свои спортивные марафоны за один рубль, а после новогодних праздников с людей стали списывать деньги.

Получить комментарий от артистки на момент публикации Daily Storm не удалось.

*Meta и Facebook признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Евгений Василенко

Оригинал материала: “Дейли Шторм”