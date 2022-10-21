 

Придает лицу сияющий эффект и стимулирует кровообращение: преимущества бьюти-продуктов с содержанием золота

21.10.2022, 16:10, Разное
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Ассортимент продукции для ухода за кожей в современных магазинах невероятно широк. Различные бренды косметики предлагают разнообразные средства, которые пользуются спросом благодаря тем или иным преимуществам. Состав современной продукции для ухода за кожей часто включает в себя золото. В чем достоинства этого вещества? Как металл воздействует на кожу?

Придает лицу сияющий вид

Золото, как известно, обладает противовоспалительным действием и способствует разглаживанию морщин. Но на этом его полезные свойства не заканчиваются. Одно из преимуществ косметики с добавлением драгоценного металла заключается в том, что она делает лицо сияющим. И увлажняет кожу.

Это действие объясняется тем, что мелкие частицы металла впитываются в ткани эпидермиса. И обогащают их полезными веществами.

Золото успокаивает кожу

В состав драгоценного металла входят антиоксиданты. Он обладает противовоспалительным действием. Косметика с содержанием золота успокаивает кожу. Такие средства быстро впитываются в ткани эпидермиса, помогают избавиться от угревой сыпи и синяков под глазами.

Благодаря успокаивающему действию, косметика с содержанием золота выравнивает цвет лица, делает его более здоровым. Она повышает упругость кожи. И разглаживает мелкие морщинки.

Коллоидное золото представляет собой суспензию наночастиц металла. Результаты исследований показывают, что косметика, содержащая такое вещество, глубоко проникает в ткани эпидермиса.

Благодаря этому, ухаживающие процедуры позволяют достичь максимального результата.

Золото улучшает циркуляцию крови

Египтяне верили, что металл обладает целебными свойствами. И даже способен лечить некоторые болезни. Отчасти это правда. Ведь золото улучшает циркуляцию крови в тканях, благодаря антиоксидантам, которые в нем содержатся. Косметика с драгоценным металлом помогает избавиться от угревой сыпи и пигментных пятен.

Осветление кожи

Регулярное использование бьюти-продуктов с содержанием золота позволяет сделать тон лица более ровным.

Ионы и минералы, входящие в состав драгоценного металла, удаляют частицы грязи и пыли из глубоких слоев эпидермиса.

Ухаживающая косметика, содержащая золото, обладает множеством полезных качеств и может устранить некоторые проблемы с кожей. Такая продукция стоит своих денег. Поэтому не надо экономить на своей внешности. Тем более, что использование бьюти-продукции, содержащей золото, позволяет довольно быстро достичь желаемого результата.


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