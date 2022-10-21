 

Выбираем хлопчатобумажный топ и добавим толстовку с капюшоном: модные рекомендации на сезон дождей

21.10.2022, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Осень не всегда радует нас теплой и сухой погодой. В сезон дождей важно подобрать не только стильный, но также и удобный и практичный наряд, который согреет в холод. Вот рекомендации, каким изделиям следует отдавать предпочтение в сезон дождей.

Хлопчатобумажный топ

Осенью лучше носить вещи из натуральных тканей. Например, отдавайте предпочтение трикотажной футболке или кофте, поскольку такой материал и прекрасно «дышит», и быстро высыхает.

Вязаные свитера

Что еще может согреть в промозглую осеннюю погоду лучше, нежели вязаные свитера? Выбирайте изделия крупной фактурной вязки, с причудливыми узорами. Такие вещи хорошо сочетаются с брюками и с юбками, интегрируются в любой стиль: и кэжуал, и офисно-деловой.

Джинсовая одежда

Удобство и комфорт — то, на чем нужно делать акцент в этом сезоне. Джинсовые вещи сейчас как никогда в моде. Выбирайте штаны и куртки из плотного денима, чтобы не замерзнуть прохладной осенью.

Толстовка с капюшоном

Худи — незаменимая вещь в контексте стиля кэжуал. Преимущество такого изделия в том, что оно с капюшоном. А это означает, что если вы случайно попали под дождь и оказались без зонта, то сможете не намокнуть (ну или намокнуть не так сильно).

Вещи оверсайз

Обычно вещи оверсайз наподобие фланелевых рубашек изготавливаются из плотного материала. Поэтому они и теплые. Фланелевые рубашки могут стать альтернативой обычной верхней одежде наподобие куртки или пальто. Они также прекрасно вписываются в концепцию многослойности. Это означает, что для того, чтобы утеплиться, вы можете под низ надеть простую рубашку и свитер или водолазку.

Чего следует избегать

В осеннюю дождливую погоду не рекомендуется носить белоснежные вещи. Это непрактично, поскольку они быстро пачкаются. Лучше отдавать предпочтение изделиям более темных оттенков или с принтом.

Также рекомендуется избегать полностью облегающей одежды. Например, легинсов или скинии с коротким свитером.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.22 / Псков зачищен

17.07.22 / Сверхдлина и яркие цвета. Какие тенденции принес 2022 год для волос

08.01.21 / В Нижегородской области мужчина «воскрес», пролежав три дня в морге

07.07.21 / “Я стал жертвой предателей”

07.05.22 / Туфли на платформе – главный тренд весенне-летнего сезона: с чем такая обувь сочетается лучше всего

23.08.21 / У Эдди Редмэйна сгорел дом во Франции стоимостью 2 миллиона фунтов

28.11.21 / Мнение: Модные способы мошенничества в 2021 году

05.04.22 / Уровень милоты зашкаливает: рыжий кот успокаивает подружку

11.04.21 / Москвича оштрафовали за просмотр в ускоренном режиме видео на YouTube

10.12.21 / Расставаться нужно красиво – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика