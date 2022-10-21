Выбираем хлопчатобумажный топ и добавим толстовку с капюшоном: модные рекомендации на сезон дождей

Осень не всегда радует нас теплой и сухой погодой. В сезон дождей важно подобрать не только стильный, но также и удобный и практичный наряд, который согреет в холод. Вот рекомендации, каким изделиям следует отдавать предпочтение в сезон дождей.

Хлопчатобумажный топ

Осенью лучше носить вещи из натуральных тканей. Например, отдавайте предпочтение трикотажной футболке или кофте, поскольку такой материал и прекрасно «дышит», и быстро высыхает.

Вязаные свитера

Что еще может согреть в промозглую осеннюю погоду лучше, нежели вязаные свитера? Выбирайте изделия крупной фактурной вязки, с причудливыми узорами. Такие вещи хорошо сочетаются с брюками и с юбками, интегрируются в любой стиль: и кэжуал, и офисно-деловой.

Джинсовая одежда

Удобство и комфорт — то, на чем нужно делать акцент в этом сезоне. Джинсовые вещи сейчас как никогда в моде. Выбирайте штаны и куртки из плотного денима, чтобы не замерзнуть прохладной осенью.

Толстовка с капюшоном

Худи — незаменимая вещь в контексте стиля кэжуал. Преимущество такого изделия в том, что оно с капюшоном. А это означает, что если вы случайно попали под дождь и оказались без зонта, то сможете не намокнуть (ну или намокнуть не так сильно).

Вещи оверсайз

Обычно вещи оверсайз наподобие фланелевых рубашек изготавливаются из плотного материала. Поэтому они и теплые. Фланелевые рубашки могут стать альтернативой обычной верхней одежде наподобие куртки или пальто. Они также прекрасно вписываются в концепцию многослойности. Это означает, что для того, чтобы утеплиться, вы можете под низ надеть простую рубашку и свитер или водолазку.

Чего следует избегать

В осеннюю дождливую погоду не рекомендуется носить белоснежные вещи. Это непрактично, поскольку они быстро пачкаются. Лучше отдавать предпочтение изделиям более темных оттенков или с принтом.

Также рекомендуется избегать полностью облегающей одежды. Например, легинсов или скинии с коротким свитером.