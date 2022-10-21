 

Абсолютный рекорд: объем льготной ипотеки в Москве вырос в 17 раз

21.10.2022, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Льготная ипотека в Москве пользуется небывалым спросом, а объемы ее выдачи увеличиваются от месяца к месяцу. Отмечается, что население стало активно интересоваться ею с весны 2022-го, а цифры по числу одобренных займов уже тогда стали увеличиваться. Так, в мае жители столицы оформили кредиты на недвижимость в 2,3 раза больше на сумму – 23 миллиарда рублей.

Однако абсолютный рекорд пришелся на осень – в сентябре пока фиксируются самые высокие показатели. Так, за минувший месяц москвичи оформили почти пять тысяч договоров для покупки квартир, а их общая сумма составила 42,7 миллиарда рублей. Отмечается, что на сегодняшний день это наибольший показатель с прошлого лета. К слову, в сравнении с 2021 годом, количество выданных займов выросло в 17 раз.

Эксперты такой всплеск заинтересованности ипотекой у населения связывают со снижением ставок, увеличением кредитных лимитов и разрешением совмещать льготную программу с рыночными займами.

В то же время столица остается лидером по числу выданных займов среди всех регионов страны. От общей суммы оформленных договоров 26 процентов пришлось на Москву. По мнению экспертов, таких рекордных показателей удалось достигнуть благодаря введению новых условий в программу льготной ипотеки в мае, а также отсутствию к заемщикам особых требований.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.21 / Розовый кварц поможет при заниженной самооценке, а черный турмалин защитит от отрицательной энергии: как использовать полудрагоценные камни для здоровья и благополучия

02.06.22 / SRF – Швейцария блокирует поставку своих вооружений Украине

26.07.22 / В мозгу рыб нашли центр социального поведения

19.09.22 / Грозила пальчиком: стали известны странные слова Пугачевой у гроба Горбачева

19.01.21 / Ромео Бекхэм дебютировал на обложке Vogue

17.06.22 / Министр обороны Польши – мы помогаем Киеву, чтобы не дать Кремлю «восстановить империю»

13.08.20 / Мнение: Китай перехватывает Сербию у России?

14.01.22 / К чему могут привести санкции США против Путина – мнения политологов

29.11.21 / Рейман Леонид Дододжонович

24.05.22 / Цены на новостройки достигли потолка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика