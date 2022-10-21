 

Бывший муж Пелагеи обратился в суд, чтобы сократить сумму алиментов

21.10.2022, 15:35, Разное
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Еще недавно Иван Телегин намеревался отсудить себе часть имущества бывшей супруги Пелагеи, однако дело разрешилось не в его пользу. Накануне же стало известно, что спортсмен вновь обратился в Никулинский суд Москвы и подал прошение об уменьшении суммы алиментов на их общую 4-летнюю дочь Таисию – об этом сообщает Пятый канал.

Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6, – подтвердил информацию пресс-секретарь суда Александр Арбузов.

Отметим, что обыкновенно отцы платят алименты в размере 25% от своего общего дохода, и исключения делаются только в особенно редких случаях. 

О желании развестись Пелагея и Иван Телегин, которые поженились в 2016-м году, сообщили в конце 2019 года. Певица подала документы на развод в мае 2020-го. И хотя Иван заявил, что в разладе не виноваты третьи лица, многие фанаты Пелагеи убеждены, что именно его отношения с дочерью миллионера Марией Гончар стали главной причиной развода Пелагеи и Ивана. На Марии Гончар хоккеист женился в августе прошлого года.

Помимо Таисии у Ивана Телегина есть еще один ребенок – пятилетний Марк от прошлых отношений с Евгенией Ноур, которая только через суд добилась от хоккеиста признания отцовства и выплаты алиментов.

Иван Телегин и Мария Гончар


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