Вслед за Ростуризмом «за ненадобностью» упразднят Минкульт

Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах государственного управления в сфере культуры и культурной деятельности». Согласно документу, Министерство культуры ликвидируется, его функции передаются Минэкономразвития. Курировать культуру в правительстве будет вице-премьер Виктория Абрамченко.

Текст указа:

В целях совершенствования государственного управления в сфере культуры и культурной деятельности, повышения эффективности развития культурной индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю:

1. Упразднить Министерство культуры Российской Федерации;

2. Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Министерство культуры Российской Федерации.

Эксперты отмечают, что Минкульт был ликвидирован «за ненадобностью» и из-за многочисленных коррупционных скандалов – согласно отчёту Счётной палаты, именно на сферу культуры приходится больше всего случаев нецелевого расходования бюджетных средств.

– Воровать в Минэкономразвития так, как крадут сейчас в Минкульте, не получится, такого беспредела точно не будет. Решетников быстро наведёт порядок, при нём не забалуешь, – заявил экономист Михаил Делягин в эфире радиостанции «Business FM».

Реорганизация затронет только руководство министерства – библиотеки, театры, музеи и другие учреждения культуры продолжат свою работу в обычном режиме и сохранят штатное расписание.

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