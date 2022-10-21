 

Министр обороны Британии Уоллес заявил о готовности поддержать бывшего премьера Джонсона

21.10.2022, 15:30, Новости дня
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Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет бороться за пост премьера после отставки Лиз Трасс и готов поддержать кандидатуру экс-главы правительства Бориса Джонсона, сообщил он телеканалу Sky News.

«Я считаю, что больше всего полезен, когда обеспечиваю безопасность британцев на посту министра обороны», – передает ТАСС слова Уоллеса, который заявлял об отсутствии премьерских амбиций.

Отвечая на вопрос, кого из возможных преемников Трасс готов поддержать, Уоллес сказал, что сейчас склоняется «к Борису Джонсону». Он добавил, что, выбирая нового лидера, необходимо думать о том, какой результат он сможет обеспечить партии на следующих выборах.

Напомним, Трасс стала премьером на фоне экономических проблем страны, с которыми она не может справиться. Накануне она подала в отставку. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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