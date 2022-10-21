Губернатор Магаданской области Носов заявил о выполнении плана по частичной мобилизации

Магаданская область полностью выполнила задачи по частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Сергей Носов.

«Мной принято решение и подписано соответствующее постановление о выплате единовременной помощи в размере 150 тыс. рублей для всех колымских бойцов (добровольцев, контрактников, мобилизованных)», – сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сумма позволит военным и их семьям не снижать уровень качества жизни. Также еще одной мерой поддержки стала ежемесячная денежная выплата по основному месту работы в бюджетной сфере в размере 70% от зарплаты. Дети военных получат компенсацию за детский сад в размере 100%, школьников обеспечат бесплатным горячим питанием, а студенты получат дополнительную стипендию.

Также семьи военнослужащих с 1 октября освобождены от оплаты коммунальных услуг, кроме взносов на капремонт.

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