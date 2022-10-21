 

Фонд «Победа» Беглова не смог собрать все необходимое для призывников из Петербурга – СМИ

21.10.2022, 15:10, Разное
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Смольный, судя по всему, не смог обеспечить нужды мобилизованных петербуржцев через Фонд «Победа», сообщают СМИ.

По данным журналистов, мобилизованные из Санкт-Петербурга прибыли в Севастополь, где должны отвечать за тыл и быт бойцов из Крыма, Севастополя и Херсонской области. Однако у них нет должного оснащения для выполнения поставленных задач.

Теперь волонтеры собирают для мобилизованных петербуржцев посуду, термобелье, лопаты, генераторы и многое другое. Список вещей, в которых нуждаются призывники из Петербурга, опубликовали 18 октября представители добровольческой организации «Мы вместе – Севастополь».

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города вносить пожертвования через Фонд «Победа».

«Номер счета, номер телефона, по которым можно обратиться в фонд «Победа», передать какие-то средства для того, чтобы, закупить необходимое оборудование, снаряжение, ну и другое. Потому что хотелось бы, чтобы кроме стандарта еще и дополнения какие-то для наших ребят были, которые сегодня отправляются защищать нашу Родину», — заявил петербургский градоначальник.

Сообщение Беглова петербуржцы оценили негативно, спросив, почему городской фонд не может обеспечить призывников должным образом. СМИ при этом не исключали, что Фонд «Победа» может стать очередным источником «освоения» средств Бегловым и его приближенными.

Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на непрозрачное использование резервного фонда для мобилизованных. Ранее в Смольном предложили его увеличить на 15 млрд рублей. Однако представители администрации Беглова не предоставили конкретной информации, на что планируется использовать данную сумму. Также депутаты ЗакСа также заявили об отсутствии информации касательно расходования средств фонда.


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