Скандалы: Рекламная кампания для золотой компании

Как ВТБ втянулся в банкротные разбирательства вокруг «Ямалзолота»

То, что ВТБ может не только хранить драгоценные монеты и слитки, но и интересоваться брутальным бизнесом по добыче драгметаллов – не удивительно. С ноября 2020 года банк поставляет коллегам физическое золото. Любопытно другое: свою золотую кладовую банк пополняет с помощью не просто рекламы, а целой фирмы-оператора по размещению наружной рекламы. То есть ВТБ позолотил свою рекламу – в буквальном смысле: вписался за фирму-оператора «наружки», приобретя золотодобывающую компанию Приполярного Урала «Ямалзолото».

Золотая канитель

Запад ввел запрет на ввоз золота российского происхождения. Между тем, вокруг золотодобывающих компаний и внутри страны разворачиваются интригующие события. Например, налоговики после недолгого перемирия снова выдвинули претензии к АО «Ямалзолото», баланс которого за последний год вырос вдвое, до 3,657 млрд руб.

Компания зарегистрирована в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком АО (ЯНАО) в 2001 году для ведения геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В АО с уставным капиталом более 2 млрд руб работают полсотни человек, с апреля 2020 года руководит ею Абу Кодзоев, попутно возглавляя и дочернее ООО «Ямалнеруд», где работает он один. Основные активы «Ямалзолота» – золото-магнетитовое месторождение «Новогоднее-Монто» и месторождение золота «Петропавловское», они расположены рядом друг с другом в Приуральском районе ЯМАО.

В становлении «Ямалзолота» приняли участие англичане. Созданная в 1994 британская ГК, названная по имени владельца «Peter Hambro Mining» для добычи золота и других ресурсов в России (в основном на Дальнем Востоке) в 2004 приобрела 90% акций «Ямалзолота». Оно готовилось разрабатывать месторождение «Новогоднее Монто» с разведанными запасами 15 т. Запасы в тот момент не были подтверждены, добыча еще не велась, но капитализация британской «мамы» «Peter Hambro» увеличилась. Сообщалось, что ею был привлечен кредит в $30 млн на покупку месторождения золота.

Месторождение «Петропавловское» – рядом с первым – с прогнозными запасами не менее 10 т золота было открыто «Ямалзолотом» в 2008 году, компания получила лицензию на его разработку.

А счастья нет

Все эти годы «Ямалзолото» упоминалось в прессе в скандальном контексте.

В декабре 2006 года был уволен глава Росприроднадзора по ЯНАО Владимир Рыльков. Официальная причина – результаты проверки золотодобывающей компании «Peter Hambro Mining» и ее дочерней структуры «Ямалзолото», которые выявили нарушения 21 пункта лицензионного соглашения из 30. В частности, геологоразведочные работы шли с большим отставанием от проектных сроков. Недропользователь не разработал и не представил в установленные сроки базовую документацию по данному лицензионному участку: проект разработки месторождения, проект добывающих работ, документы, подтверждающие выплату стартовых платежей. Но, имея серьезные основания для отзыва лицензий, инспекторы ямальского управления ограничились наложением на компанию штрафа в 10 тыс рублей, за что и поплатились.

В 2008 году стало ясно, что «Ямалзолото» все еще не может начать добычу золота. Сроки были перенесены на 2009 год из-за отсутствия нужных документов: предприятие поздно защитило технико-экономическое обоснование (ТЭО), не сделало подсчетов запасов ископаемых.

В 2019 году гендиректор Сергей Рвачев, зная о задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 28 млн руб, скрыл средства компании (более 23 млн. руб). Прокуратура города Лабытнанги возбудила против него дело и довела его до суда. С целью взыскания задолженности на директорское имущество был наложен арест.

Кроме того, в период с июня по сентябрь 2020 года не выплачивалась заработная плата 61 работнику предприятия. Общая сумма задолженности составила более 13 млн рублей. Прокуратура возбудила еще одно уголовное дело.

В настоящее время «Ямалзолото» включено в реестр «Юридические лица, имеющие взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 рублей». Но, как выяснилось позже, это только разминка – игры в местной дворовой песочнице. Банкротные разбирательства вокруг «Ямалзолота» вступили в новую фазу в 2020 году, когда на ее горизонте появились игроки другого масштаба.

Кто бы сомневался

Обанкротить «Ямалзолото» попытался Азиатско-Тихоокеанский банк из Благовещенска. Но в суды, выкупив долги «Ямалзолота», активно включилась московская рекламная компания «Вера-Олимп», аффилированная с Russ Outdoor (она же Русс Аутдор) – фирмой, которая представляется «крупнейшим оператором наружной рекламы в 34 городах РФ». В 2015 г. ВТБ открывал Russ Outdoor кредитную линию на 10 млрд руб. В прессе проходила информация, что сегодня 26,43% Russ Outdoor принадлежит банку ВТБ. Недавно рекламщики сменили учредителей. С 5 августа 99% ООО «Русс Аутдор» принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — ЗАО «Олимп». Обе доли обременены, залогодержателем выступает опять-таки банк ВТБ.

Рекламная компания к тому времени уже выкупила права требования на сотни миллионов к «Ямалзолоту» у кредиторов (зарегистрированная на Сейшелах Werengo Business Group Ltd отказалась от претензий) и погасила долги перед ФНС. Таким образом «Вера-Олимп», зависимая от ВТБ, стала мажоритарным кредитором «Ямалзолота».

По данным ФНС, после 2020 года налоги и штрафы уплачены, и АО «Ямалзолото» имеет задолженности только по пеням по некоторым видам налогов, они невелики: пеня по уплате земельного налога – 832 руб, по НДФЛ – 228 руб. Компания вышла на прибыль – в 2021 году она составила 6,9 млн руб.

Но налоговая выдвинула новые претензии: обозначены нарушения на десятки миллионов рублей. В частности, обвинение касается занижения базы по налогу на добычу полезных ископаемых (занижение на 14,6 млн руб), претензии более чем на 5,7 млн связаны с НДС. Все вместе это «потянуло» на 20 млн недоимки. Фискалы требуют обратить взыскание на имущество компании.

Интересно, что все эти движения происходят в сложный, казалось бы, момент. Из-за западных санкций золото российского происхождения туда продать нельзя. Но, хотя оно является одним из основных российских экспортных товаров (в прошлом году доход федерального бюджета страны от него составил около $15,45 млрд), ни эмбарго на ввоз российского золота в США, ни общий запрет со стороны G7 некритичны для российских золотодобытчиков. География экспорта золота из РФ уже изменилась в марте. Основные потоки переместились в Индию, Китай и ОАЭ, которые являются более крупными производителями и участниками рынка золота, чем страны G7. Поэтому и сил, и энтузиазма на «борьбу нанайских (или, в данном случае – ненецких)» мальчиков хватает.

Валерия Тиханович

Оригинал материала: “Наша Версия”