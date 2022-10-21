Берет и плащ в соответствии с подтоном кожи: как понять, какие осенние цвета в одежде подойдут лучше всего

Каждое время года традиционно именно свой определенный набор цветов, часто отражаемый именно теми тонами, которые мы можем видеть в природе в этот период.

Поскольку природа на протяжении года меняется, то года, вероятнее всего, будет также меняться вместе с ней, поскольку люди стремятся соответствовать атмосфере сезона.

Зимой землю покрывает снежное одеяло, а праздничная атмосфера в этот период побуждает людей носить более глубокие тона изумрудно-зеленого и рубиново-красного цвета.

Как только снег растает и распустятся цветы, мир снова становится красочным и появляется желание добавить в свой образ традиционную палитру желтого, пастельно-розового и лавандового тонов.

Осенью актуальными являются бежевые, карамельно-коричневые цвета, латте. Также в моде более яркие оттенки осенних листьев, в частности, такие как выжженный оранжевый и зеленый лайм.

Стоит подбирать цветовую гамму нарядов, ориентируясь на оттенок своей кожи. Вот несколько советов по выбору.

Как определить свой подтон кожи?

Есть три типа полутонов, а именно, теплый, холодный и нейтральный. Чтобы определить свой полутон, нужно посмотреть на вены на шее, лице и запястьях.

Если они синие или фиолетовые, то тон холодный. Если зеленые или оливковые, то теплый. Если смесь синего и зеленого, то нейтральный.

Также можно поднести к лицу белый лист бумаги и стать при естественном освещении. Если лицо кажется желтым или оливковым, то, скорее всего подтон теплый, а если кожа кажется розовый, то тон холодный.

После этого можно приступать к выбору цветов нарядов для осени.

Теплый подтон

Отличным вариантом станут традиционные осенние цвета одежды, такие как коричневый, оранжевый, желтый и темно-крамный.

Дополнить образ можно золотыми украшениями, а также бежевыми и кремовыми цветами.

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Холодный подтон

Отличным решением станет темно-фиолетовый, нежно-желтый, темно-серый и зеленый. Все эти оттенки прекрасно дополняют тон кожи.

При выборе аксессуаров стоит выбирать украшения из серебра или розового золота.

Также нужно постараться избегать классических осенних оттенков, таких как желтый и оранжевый.

Нейтральный подтон

Можно выбрать совершенно любой осенний оттенок. Идеальное сочетание теплого и прохладного хорошо смотрится в широком спектре цветов.

Также хорошо подойдут серебряные и золотые украшения.

Лучше всего отдать предпочтение приглушенным и мягким цветам вместо смелых и ярких. Такая осенняя палитра будет наиболее гармоничной.