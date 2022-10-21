Рэйчел Зеглер показала, как проходят съемки приквела “Голодных игр”

Летом начались съемки приквела кинофраншизы “Голодные игры” – “Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях”, а в августе в сеть попал первый официальный кадр из предстоящей картины. с тех пор аккаунт фильма не обновлялся. И вот сегодня там было опубликовано видео с кадрами из закулисья съемок. Экскурсию по съемочной площадке провела исполнительница главной роли Рэйчел Зеглер.

Я стала добровольцем, – сказала она в духе картины “Голодные игры”. – Вот первый взгляд на съемочную площадку “Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях”.

Напомним, что недавно Зеглер рассказала, что В 19 лет у нее было подозрение на рак груди, из-за чего ей пришлось пройти процедуру биопсии и долго и мучительно ждать ее результатов. Уплотнение оказалось фиброаденомой, которую удалось удалить в ходе операции.

Рэйчел Зеглер

“Голодные игры” стали главной подростковой антиутопией 2010-х годов. Напомним, что по сюжету в альтернативной вселенной будущего существует страна Панем, разделенная на двенадцать дистриктов с Капитолием в центре. В память о неудавшейся революции проводится ежегодный турнир “Голодные игры”, где дети-представители регионов борются на смерть. Главная героиня Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) живет в самом бедном, угледобывающем дистрикте. Она прекрасная охотница, поэтому становится добровольцем, когда на турнир хотят отправить ее младшую сестру. Еще больше фильмов о силе человеческой воли вы найдете в этом нашем материале.

Режиссером приквела выступит Френсис Лоуренс, снимавший части из оригинальной франшизы “И вспыхнет пламя” и обе “Сойки-пересмешницы”. По сюжету известно, что главным героем станет Кориолан Сноу, будущий президент Панема. Действие происходит задолго до начала событий основной франшизы.