Регина Тодоренко о второй беременности, съемках в холодной реке и чае матча

Факт №1

Для меня это самая первая большая роль в сериале и сразу с такими крутыми партнерами: Алена Михайлова, Петр Скворцов, Федор Лавров. Это одновременно и радость от осознания этого факта, но в тоже время и большая ответственность. Было приятно, что и Алена и Петр очень морально помогали мне на съемочной площадке. Подсказывали, поддерживали. Помню как вместе мы подолгу разбирали сцены в гримвагенах, постоянно что-то обсуждали, слушали музыку, рассказывали друг другу разные истории из путешествий. Это невероятно сближает. Поэтому весь съемочный процесс для меня прошел очень легко. Да, особо хочу отметить профессионализм Федора Лаврова. У него есть какой-то особый талант работы с партнером.

Факт №2

Мой первый съемочный день прошел на дне рождения у Алены Михайловой. Очень хорошо помню этот день. Смена у меня должна была быть полных 12 часов, но по факту в кадре я провела всего 10 минут! Все остальное время я просто ждала своей сцены в гримвагене.

Факт №3

Для того, чтобы максимально вжиться в образ моего персонажа, я выписала на листочке всех известных блогеров, начала за ними пристально следить. У меня была целая табличка положительных и отрицательных качеств каждой блогерши, которую я изучала. В итоге, появилась некая компиляция.

Факт №4

В одну из смен я 6 часов провела в холодной речной воде. Все бы ничего, но на дворе был октябрь, и, конечно, стилистам пришлось, помимо специального термобелья и непромокаемого гидрокостюма, выдумывать способы, как еще меня согреть. Кстати, в некоторых сценах на натуре под футболкой у меня было целых два комплекта термобелья, так как лето мы снимали глубокой осенью.

Факт №5

Михаил Поляков (режиссер) всегда поддерживал мои безумные идеи. И однажды я придумала, что во время постельной сцены я непременно должна быть в виде медузы Горгоны. Но, увидев меня, режиссер испугался и сказал срочно все убрать и смыть… А ведь визажисты колдовали надо мной целых 4 часа!

Факт №6

Именно в период съемок сериала, я поняла что беременна вторым ребенком. Было очень волнительно, так как многие сцены требовали хорошей физической подготовки. Мы постоянно бегали, прыгали, падали. Любой врач может сказать, что на первом триместре это особенно опасно. Но я очень не хотела подвести партнеров, режиссера и огромное количество людей, которые работают “за кадром”, поэтому спасибо им огромное за внимательное и трепетное отношение к этому вопросу. Можно сказать, меня берегли всей командой.

Факт №7

Во время съемок одной из сцен я выпила 2,5 литра матчи, которую я просто ненавижу! Я по неопытности придумала, что обязательно буду пить и есть в кадре. Дело в том, что моя героиня по сценарию зожница, а на заправке, где мы снимали сцену, не было никакого больше зеленого напитка, кроме зеленой матчи. С тех пор я даже думать не могу о ней!

Факт №8

В один из дней художники по реквизиту устроили мне подлянку и привезли макароны с итальянскими травами. Могу сказать, что есть их с брекетами было проблематично и весело одновременно, так как после каждого дубля я бегала в гримваген, чтобы почистить зубы, так как эти мелкие травы застревали везде. Ужасно.

Факт №9

Так как я человек, имеющий отношение больше к телевидению, чем к кино, и знаю, что зачастую, на создание образа для шоу уходит 2-3 часа, а иногда работаем и в более сжатые сроки. Тут же хочу особо выделить профессионализм художников по костюмам и стилистов. За несколько недель мы вместе продумывали образы и одежду вплоть до цвета носков. Такой подход меня очень удивил и восхитил одновременно.

Факт №10

В сериал взяли сразу три саундтрека в моем исполнении. Очень забавно, что мой сингл “Ромчик” совпал с именем главного героя сериала.