“Вампирская кожа” становится новым трендом в макияже: как добиться модного всестороннего мерцания и переливов в домашних условиях

Многие представления о вампирах, которые были до выхода в свет “Сумерек”, остались в прошлом. Все, что осталось от прошлых трендов – это вампирская кожа, которая отличается более бледным оттенком и позволяет видеть легкое мерцание и сияние на солнце.

Представления о вампирах

До выхода “Сумерек” наши представления о вампирах основывались в основном на экранизации романа “Дракула” и “Интервью с вампиром”. Вампиры – это порождения ночи, которые не могут существовать при свете солнца, сгорая в его лучах. Но вампиры из “Сумеречной саги” отличаются от своих собратьев. Они переносят солнечный свет, но их кожа несколько отличается от кожи простых людей – она более твердая, а за счет отсутствия в ней кровотока еще и довольно бледная. Ей свойственны мягкие переливы, что так притягательно выглядит на солнце.

Сама Стефани Майерс (автор саги) объясняет мерцание кожи вампиров тем, что “кожа вампиров отличается от человеческой, поэтому их сияние исходило от кристаллических свойств их кожи. Клетки кожи становятся твердыми и устойчивыми из-за отсутствия кровотока, что также делает кожу бледной и твердой”.

Тренд в макияже

Макияж в стиле вампиров из “Сумерек” очень быстро стал вирусным благодаря видео из “ТикТока”. Так видеоблогер под ником @Имонавгуст, специализирующаяся на выпуске бьюти-контента ролик с макияжем в стиле вампирской кожи набрал более полутора миллионов просмотров. Для вдохновения девушка использовала фотографию Эдварда Каллена и показала, как добиться мягкого мерцания кожи с помощью макияжа. Для этого девушка смешала основу для макияжа и жидкие блестки, после чего нанесла состав на кожу лица.

Еще один способ создать кожу вампира

Способов придать коже мерцание не так уж мало. Большая часть из них сводится к блесткам, нанесенным поверх макияжа.

Но чтобы придать образу более мягкое мерцание, можно смешать тональную основу и жидкие блестящие тени для глаз. Именно так поступила бьюти-блогер @Уникальнотяна в одном своем видео для “Тик тока”, которое также стало вирусным. В других видео девушка демонстрирует более сложные техники достижения мерцающего эффекта вампирской кожи.

Например, она применяла усилитель свечения до нанесения тональной основы, затем она смешивала рассыпчатые блестки с основой для макияжа, а поверх этого наносила хайлайтер.

Но самым простым способом по-прежнему остается нанесение на кожу смеси из тональной основы и жидких блесток.

Такой макияж быстро набрал популярность.