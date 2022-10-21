Сложный сезон в мире моды: как создать свой аутентичный и элегантный стиль осенью женщине за 50

Модельеры и фешен-эксперты предлагают нам такое большое количество модных трендов, что становится все сложнее сохранять или даже создавать свой аутентичный стиль. Особенно если вам за 50 лет. Здесь важно знать, какие тенденции уместны, а какие нет. Возьмите на вооружение следующие советы.

Одежда в мужском стиле

Хорошее решение — сочетать одежду в мужском стиле с женственными вещами. Например, пиджак оверсайз мужского кроя со струящимся длинным платьем или юбкой.

Еще одна вещь, которой точно стоит пополнить гардероб, — это рубашка в мужском стиле. Сочетайте ее с джинсами или брюками прямого кроя. Тогда у вас получится подходящий для офисно-делового стиля лук.

Цвета и принты

С возрастом стоит отказаться от темных вещей. По крайней мере, точно от кофт и верхней одежды. Дело в том, что если изделие черного цвета находится близко к лицу, тогда кожа приобретает нездоровый сероватый оттенок. Становятся хорошо видны морщинки.

Если же вы наденете светлый верх, тогда вид у вас станет более цветущим и привлекательным. Вот почему стоит пополнять гардероб яркими вещами и изделиями нюдовых или светлых пастельных оттенков.

Не бойтесь покупать одежду с принтом. В моде — абстракция, растительные и геометрические рисунки.

Капсульный гардероб

Наличие капсульного гардероба — это обязательное условие для создания трендовых образов. Это та база, основа, при наличии которой появится возможность презентовать эффектные луки, при этом сохранив свою самобытность.

Предметы одежды из капсульного гардероба обязательно должны идеально сидеть по фигуре. Они также должны быть классическими и вневременными, никогда не терять свою актуальность. Инвестируйте в приобретение качественных вещей из натуральных материалов. С возрастом очень важно иметь в гардеробе изделия высокого качества.

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Когда у вас появится капсульный гардероб, то вам останется добавлять модные тренды в каждый образ. К примеру, сочетать брюки прямого кроя и молодежную кожаную куртку. Либо добавить в образ трендовые аксессуары.

Аксессуары

Если говорить об аксессуарах, то постарайтесь в данном случае придерживаться модных трендов. Например, если в моде сумка правильной геометрической формы, откажитесь от той, которая сделана из мягкого материала и деформируется.

Инвестируйте в покупку солнцезащитных очков, перчаток, шарфов, сумок и головных уборов, а также украшений. Избегайте дешевой и низкокачественной бижутерии.

Джинсы и удобная одежда

С возрастом не стоит отказываться от ношения джинсов. Просто избегайте изделий с разрезами, с дырками, с обилием страз, заклепок, пайеток, блесток и прочего декора. Придерживайтесь минималистичного дизайна. Скинни рекомендуется исключить из своего гардероба. Вам больше подойдут штаны прямого кроя или клеш: главное, чтобы джинсы не облегали фигуру.

Отдавайте в целом предпочтение удобной в носке одежде. Когда вы будете чувствовать себя комфортно, то у вас будет красивая походка, плавные красивые движения. Когда же одежда тесная, а обувь неудобная, то из-за некрасивого языка тела легко испортить любой, даже самый эффектный лук.