 

Первый этап реновации завершился в 17 районах Москвы

21.10.2022, 11:07, Разное
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По его словам, сейчас в Москве переселяются жители 281 ветхого дома. Полностью расселено 278 зданий.

Первый этап реновации завершился в районах, которые расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном, Троицком и Новомосковском округах, уточнил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он сообщил, что продолжается подбор дополнительных стартовых площадок для возведения новостроек. Также ускоряются сроки переселения жителей, приводит слова чиновника портал mos.ru.

Программа реновации набирает обороты. С начала текущего года в новостройки переехали более 13 тысяч человек. Это на 60% больше, чем за весь 2021-й.

Второй этап переселения пройдет с 2024 по 2028 годы. Третий – в 2029-2032 годах.

Москвичи переезжают в пределах своего района. Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых. Таким образом, переселенцы сохраняют привычную среду жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, магазинами, местами отдыха, станциями метро.

В кварталах реновации создается комфортная городская среда с детскими и спортивными площадками, озеленением, дополнительными парковочными местами. Первые этажи новостроек отведены под магазины и предприятия сферы услуг.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, построенных около полувека назад.


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