В Москве построят 20 технопарков по программе комплексного развития территорий

Технопарки создадут на базе промышленных предприятий и научных организаций. Для реализации проектов привлекут средства инвесторов.

“В технопарках разместятся современные инновационные производства с офисами и складами”, – рассказал заместитель мэра.

По его словам, общая площадь территории, на которой планируется построить технопарки, превышает 95 гектаров. Участки расположены в Можайском, Печатниках, Нижегородском, Ясеневе, Отрадном, Силино, Войковском и других районах столицы.

Первый договор о комплексном развитии территорий Москва заключила в 2020 году. Соглашение предусматривает реорганизацию производственной зоны “Октябрьское Поле”.

Такие проекты призваны вернуть неэффективное используемые земли в оборот. Благодаря программе в городе появится порядка 550 тысяч новых рабочих мест.

В текущем году столица заключила еще три таких договоренности. Инвесторы проведут редевелопмент заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино, части бывшей промышленной зоны “Братцево” и участка в Тимирязевском районе. Также назначены операторы реконструкции бывших промзон “Южный порт”, “Зюзино”, “Грайвороново” и других территорий.

Ранее в столице приступили к комплексному развитию 14 территорий. Заброшенные и неэффективно используемые земельные участки в Москве преобразуют в современные кварталы с жильем, офисами и экологичными производствами. Там создадут 55 тысяч новых рабочих мест.