Тейлор Свифт рассказала об отношениях с женихом Джо Элвином в новом альбоме

С британским актером Джо Элвином 32-летняя Тейлор Свифт встречается более шести лет, однако сама о романе обмолвилась едва ли несколько раз, причем не в интервью, а в своем творчестве. Сегодня певица выпустила новый концептуальный альбом под названием “Midnights”, который включил 13 треков. Естественно, на пластинке не обошлось без любовных баллад, посвященных, в том числе, избраннику Тейлор.

А я бегу домой к твоим милым пустякам. Я стерплю все их толчки. Ты напеваешь на кухне. Все, что ты от меня хотел — милые пустяки, – поет она в композиции “Sweet Nothing”, соавтором которой выступил ее бойфренд.

Судя по всему, певица счастлива в отношениях. Об этом она пела еще в 2017 году в песне “Gorgeous”.

Ты такой великолепный. Ты делаешь меня такой счастливой, что возвращаешь к грусти. Нет ничего, что я ненавижу больше, чем то, что я не смогу быть с тобой.

Отметим, что Тейлор и Джо не разглашают подробности своих отношений в интервью и ни разу не появлялись на красных ковровых дорожках в статусе пары, за исключением несколько громких светских мероприятий, в том числе премии “Золотой глобус” 2020 года. В начале июля в прессе появилась информация о помолвке пары. Более того, инсайдеры утверждали, что влюбленные обручены уже несколько месяцев. Эти новости звезды тоже никак не комментировали.

Тейлор Свифт и Джо Элвин познакомились на балу Met Gala в 2016 году и почти сразу начали встречаться – всего через несколько месяцев после того, как певица рассталась со своим бывшим бойфрендом, звездой “Локи” Томом Хиддлстоном. Первый раз на роман с Элвином Тейлор намекнула на альбоме “Reputation” 2017, затем на пластинке 2019-го “Lover” в композиции “London Boy”, а уже позже, в 2020 году Джо в соавторстве с возлюбленной написал несколько песен для ее последних альбомов “Folklore” и “Evermore” под псевдонимом Уильям Бауэри.