“Я хожу на свидания”: Эмили Ратажковски о жизни после разрыва с Себастьяном Бир-Макклардом

31-летняя Эмили Ратажковски стала героиней обложки глянца и дала развернутое интервью, впервые рассказав о личном после скандального расставания с бывшим супругом-кинопродюсером, о котором общественность узнала три месяца назад. Модель призналась, что впервые так долго пробыла без пары.

Могу сказать вам, что я никогда раньше не была одинока, – сказала она журналисту.

И хотя Ратажковски умолчала о подробностях разрыва, она открыто рассказала, как справилась и наладила жизнь.

Я чувствую целый калейдоскоп эмоций. Я чувствую гнев, печаль. Чувствую волнение. Радость. Легкомыслие. Каждый день по-разному. Единственная хорошая вещь, что я знаю, это то, что я чувствую все это, и это приятно, потому что это заставляет меня верить, что со мной все будет в порядке.

Модель отметила, что ищет нового бойфренда, но не спешит вступать в серьезные отношения.

Я хожу на свидания, но дай мне время, – сказала она интервьюеру.

Также Ратажковски высказалась по поводу своего отношения к свиданиям, и как оно менялось с годами.

Раньше мне было бы трудно идти с кем-то на свидание и думать о том, сильно ли он мне нравится или не очень. Я думала о том, как он воспримет меня, что это значит, чего он от меня хочет, что это значит для моей самооценки. Больше этого нет. Так что теперь я действительно могу пойти с кем-нибудь поужинать и честно сказать: ‘Круто. Мне понравилось” или “Мне не понравилось”.

На днях Эмили Ратажковски заметили в компании нового парня. Они вместе гуляли по Манхэттену и целовались на глазах у папарацци. Отметим, что еще недавно в сети ходили слухи о романе Ратажковски с 58-летним Брэдом Питтом, однако, эта информация не получила подтверждения.

В начале сентября модель подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. У Эмили Ратажковски и и ее бывшего мужа Себастьяна Беар-Маккладрда есть общий ребенок — годовалый сын Сильвестр.