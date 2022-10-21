Скандалы: «В простое и не собираюсь увольняться»

Как работают в магазинах западных брендов в России

Пока зарубежные бренды одежды решают, на каких условиях они уходят из России, их сотрудники находятся в подвешенном состоянии. В каждой компании вопрос решают по-своему: где-то работников увольняют одним днем, кого-то держат в простое или просят уйти по собственному желанию, других — переводят в другие магазины сети с понижением заработной платы.

О том, как сейчас живут продавцы-консультанты, — в материале «Газеты.Ru».

«Zara массово сокращает сотрудников в России. А менеджерам предлагают работу за рубежом. <…> По словам сотрудников, Zara начала приглашать их в офис и предлагать уйти по соглашению сторон. Пять окладов — и трудовая жизнь кончена», — писал в конце августа Telegram-канал Mash. В сентябре такая информация появилась уже о компании adidas, которая якобы сократила около 3 тыс. сотрудников в России.

Если сотрудники adidas подтвердили «Газете.Ru», что их приглашали в офис и предлагали уйти по собственному желанию, то информация о ситуации в Zara разнится даже среди ее персонала. «Я пришел в Inditex (владелец бренда Zara) в декабре 2021 года и пока не покидал компанию. Сейчас нахожусь на простое и не собираюсь увольняться [из Zara]», — сказал «Газете.Ru» Владислав Петухов, продавец-консультант Zara. Он уточнил, что сотрудникам оставили «их зарплату», которая формировалась из оклада и почасовой оплаты труда.

Другой продавец-консультант московского магазина Zara, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в ретейлере массово сокращали сотрудников, и он попал в их число. В середине лета, по его словам, была первая волна увольнения сотрудников, которая продолжилась и в августе.

Однако на условия увольнения он жаловаться не стал.

«Вполне доволен, — сказал продавец-консультант испанского бренда. — Сумма была приличная и вышла больше, чем могло выйти по официальному сокращению, — 5 окладов. Готов работать у них снова, если они вернутся. Компания к сотрудникам и ситуации с увольнениями очень лояльна».

По словам сотрудника магазина испанского бренда, линейный персонал вызывали в офис «по делу», сообщив об этом по телефону. Каждого человека приглашали в отдельный кабинет, где проводили беседу, а после он уже выходил с подписанными документами об увольнении.

«Когда очередь дошла до меня, я пришел в отдельный кабинет, где сидела сотрудница, она интересовалась, чем я занимался на простое, и потом уведомила, что магазин, в котором я работал, больше не откроется. После она сказала, что предлагают взаимные условия увольнения, то есть по согласию сторон», — сообщил продавец-консультант московского магазина Zara.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Inditex, в компании стараются поддержать занятость сотрудников на рабочих местах. «Это означает, что сотрудники выполняют работу исходя из текущей производственной необходимости, или находятся в ежегодных оплачиваемых отпусках, или в режиме простоя – в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ», — уточнили в компании, которая приостановила деятельность на территории России в марте 2022 года.

Увольнения по соглашению сторон, которые практикуются в Zara, предусматривают более выгодные условия, чем это прописано в законодательстве. Это, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Анастасия Коренькова, юрист по трудовым спорам, лучше как для сотрудника, так и для работодателя.

«С одной стороны, для работодателя нет необходимости предупреждать сотрудника за два месяца до увольнения, то есть трудовой договор может быть расторгнут раньше, а для работника это выгодно тем, что он получает выходное пособие в размере намного больше, чем это предусмотрено трудовым кодексом», — говорит Анастасия Коренькова.

Юрист уточняет, что размер трудового пособия при увольнении не может быть ниже одного среднемесячного заработка сотрудника.

Людям, которые оказываются в похожей ситуации, она советует не соглашаться на увольнение по собственному желанию, потому что тогда не предусмотрены выплаты, и не заключать соглашение об увольнении, в котором условия хуже, чем предусмотрены трудовым законодательством.

Наряду с крупными ретейлерами adidas и Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) приостановил деятельность в России шведский бренд H&M. Его магазины закрылись в марте и открылись в августе, чтобы распродать оставшийся на складе товар. Сейчас в интернете появляются сообщения о том, что в продажу поступают новые коллекции, а магазины будут работать дальше в привычном режиме. Однако сотрудникам H&M уже сообщили о планирующихся увольнениях.

Сотрудница склада H&M рассказала «Газете.Ru»: «Насчет увольнения нам сказали, что неизвестно, как долго будет все закрываться, как будут сокращать — то шесть окладов, как и у магазинов, [выплатят], то три. В итоге мы не в курсе, как нас будут сокращать, но это относится к складу. В магазине, думаю, уже знают, как и когда их сокращают и какие выплаты будут».

По информации работницы склада, еще никого из команды шведского ретейлера в России не увольняли. «Ждут сокращения, выплат и сидят до победного», — так она описала настроения сотрудников H&M.

В немецкой марке Tom Tailor решили поступить с командой по другой схеме. Магазины категории аутлет головная компания оставила открытыми, а сегмент концепт — временно закрыла. «У нас никого не увольняли, — заявил «Газете.Ru» Зураб Чологаури, администратор торгового зала в магазине Tom Tailor. — Но ребят, которые были в концептах (директора, администраторы, продавцы), распределили по аутлетам».

Сотрудники бренда не потеряли работу, но это отразилось на их зарплате, потому что она складывалась из оклада, процента с выручки продаж и выполнения плана в магазине. «Когда магазины закрылись, [директорам] сказали, что так как ваши магазины не работают, вы пока что будете получать аванс как директора, но мотивация (премия — «Газета.Ru») у вас изменится. Теперь директора, администраторы и продавцы получают одинаковую зарплату», — сообщил Зураб Чологаури.

В люксовых магазинах одежды и аксессуаров сокращают сотрудников куда решительнее. «Уволили много продавцов, их прям не щадили», — сказал «Газете.Ru» продавец-консультант премиального сегмента. Процесс увольнения, по его словам, происходил в «лучших» традициях: вызов к руководству и сообщение, что «проблема не в тебе, но из-за низких продаж вынуждены попрощаться».

Что же в итоге происходит на рынке труда?

По данным сервиса по поиску работы Superjob, вакансий в сфере розничных продаж за год стало больше на 12%, количество резюме выросло на 22%, а больше всего соискателей на рынке было в мае.

Как выяснила «Газета.Ru» из общения с продавцами-консультантами, не все из них хотят продолжать работу в этой сфере. Тем не менее многие все равно устроились на работу в российские бренды одежды и зарубежные, оставшиеся в России.

Для российских марок это означает, что к ним придут люди, уже получившие серьезный опыт. Так, Ольга Сафарова, руководитель отдела персонала российского бренда одежды Emka, отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что в этом году для компании ситуация на рынке труда изменилась в лучшую сторону. Запрос на вакансии увеличился на 20%, а отклики поступают и от бывших сотрудников иностранных брендов.

Екатерина Четверикова

Оригинал материала: “Газета.ру”