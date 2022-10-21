 

Российские штурмовики Су-25 атаковали “боевиков” в ходе учений ОДКБ

21.10.2022, 11:55, Разное
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Российские штурмовики Су-25 были переброшены из Кыргызстана в Таджикистан и отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учениях Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) стран Центральной Азии “Рубеж-2022”, пишет объединенный пресс-центр ОДКБ.

“Взвод штурмовиков Су-25 Российской Федерации выполнил боевой разворот на предельно малой высоте 200 м и нанес удар с неуправляемого пикирования авиационными ракетами НАР-С-24 по колоннам, насыщенным техникой “боевиков”. В сообщении говорится, что для обеспечения разведки целей использовались самолеты-разведчики Л-39 ВВС Республики Таджикистан”.

По данным пресс-центра, практические действия учений проводились на полигоне “Харбмайдон”, расположенном на юге Таджикистана. В учениях приняли участие воинские контингенты государств-членов Центрально-Азиатского региона, оперативные подразделения Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа. Это около 1 000 участников и более 300 единиц специальной и военной техники.


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