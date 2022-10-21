 

Российские ученые открыли способ ” восстановления” тканей организма

21.10.2022, 11:55, Разное
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Российская группа ученых открыла способ повышения эффективности “ремонта” тканей живых организмов с помощью клеточной терапии, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Живые клетки фибробластов используются для производства коллагена. Этот белок необходим для соединительных тканей организма – костей, хрящей, сухожилий – и придает им прочность. Эти клетки обычно берут у пациентов и размножают в лаборатории перед введением в поврежденную ткань.

Низкая скорость деления фибробластов у пожилых пациентов является одной из основных проблем. Значительное количество клеток также может погибнуть при трансплантации из-за окислительного стресса. Это часто сопровождается воспалением.


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