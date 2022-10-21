Посол заявил, что Индонезия обсуждала с Россией использование карт “Мир”

Хосе Антонио Морато Таварес, посол Индонезии в России, заявил, что чиновники, ответственные за банковскую и финансовую систему России, изучают возможность того, чтобы индонезийские банки принимали платежи по картам “Мир”.

“У РФ и Индонезии есть механизм, который позволяет чиновникам обсуждать банковские и финансовые системы. Сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу”, – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Индонезия знает о дискуссиях по поводу внедрения системы “Мир” для защиты ряда стран, таких как Вьетнам, Турция и Казахстан.

Хосе Антонио Морато Таварес ответил на вопрос агентства о санкциях против системы “Мир”. Он сказал, что “это одна из вещей, которая может повлиять на процесс рассмотрения решения”. Посол заявил: “Я надеюсь, что мы примем “Мир” в Индонезии”.