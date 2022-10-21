 

Мнение: Об интересном положении Путина

21.10.2022, 11:46, Разное
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#Россия вновь вернулась во времена «ковидного террора», только уже не в эрзац-варианте, а в нормальном, полноценном. Восоздана та же самая структура управления, когда премьер-министр Михаил Мишустин рулит федеральными ведомствами, а московский мэр Сергей Собянин — региональными администрациями. Возобновлён — с некоторыми вариациями — всё тот же «режим повышенной готовности» в столицах и ряде регионов, и лишь там, где ведутся военные действия, объявлено «настоящее» военное положение.

Всё как-то уж очень знакомо

Разве что теперь стреляют, а не укалывают.

И с одной стороны, президент Владимир #Путин, вероятно, не без колебаний, выбрал вариант управления, который в его глазах уже зарекомендовал себя как «рабочий». Но с другой, теперь демонстрируется, что специальная военная операция — «слишком серьёзное дело, чтобы доверить её военным». Даже полигон в Рязанской области Верховный главнокомандующий инспектировал подчёркнуто в штатском.

Но вернёмся к модели управления, установленной, как и два года назад, указом президента. В ковид она не то, чтобы сработала, скорее, сам ковид постепенно «расосался».

Сейчас тоже ставка делается на то, что всё как-нибудь «само собой рассосётся»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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