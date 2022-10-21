Гнев пустоты

Почему российский ум постоянно впадает в искушение силой.

Сегодня РФ стала тем местом, где многие вещи и понятия перевернулись или вывернулись наизнанку. И наверное, самые удивительные метаморфозы произошли с ее интеллектом. С тем, что условно можно назвать коллективным или среднестатистическим разумом. Некогда говорилось, и не без оснований, что наша страна — самая читающая в мире. Под этим имелось в виду, что «читающая» есть одновременно и «мыслящая». Возможно, так и было. Но то, что наблюдается теперь, к понятию «мыслить» уже отношения мало имеет.

Некоторые полагают, что состояние современных российских умов очень схоже с тем, что уже было при советской идеологии. И тогда, и сейчас ведущее место отдавалось не интеллектуальной рефлексии, а безоговорочному следованию за символами политической веры. Однако советский период оказывается в сравнении с нынешним в очевидно выигрышном положении. Да, вера в политическую идею преобладала над всем остальным, но вместе с тем было и намерение скрупулезно обосновать эту веру с помощью доводов разума. И было на чем.

В активном распоряжении находилось около ста томов классиков марксизма и более полусотни ленинских томов. Надо сказать, что и по сей день эти тексты не являются устаревшим развлекательным чтивом. К тому же

в советский интеллектуальный арсенал добавлялось все то из наследия мировой философии, что имело хоть косвенное отношение к понятиям диалектики и эволюции — этим столпам советской картины мира. От Гераклита до Гегеля.

Все вместе составляло весьма внушительную основу для того, чтоб идеи о «светлом будущем» и «особом пути» не повисали на одном лишь чистом энтузиазме.

Что же до сегодняшней российской веры, занявшей место разума, то ее даже вряд ли стоит именовать политической. Хотя бы в силу того, что категория политического предполагает связь с некоей специфической предметностью. Предполагает наличие политической философии. Ни предметности, ни философской доктрины в расхожем типе российского сознания сегодня не обнаружить.

То, что есть, — это архаичная, до-политическая бинарная дифференциация картины мира на «мы» и «они». Ровно как и описывалось известным антропологом Леви-Строссом, изучавшим социальное мышление племен, сохраняющих первобытный уклад. Абсолютно позитивное и недопустимое до критики понятие «мы» базируется исключительно на территориально-родовой принадлежности. А также на том, чтобы эта принадлежность приносила вполне зримые материальные или статусные приобретения.

Для архаического «мы» есть лишь один параметр успешности. Показать окружающему миру: смотрите, мы не твари дрожащие, мы право имеем. Средства берутся тоже из архаического арсенала — они прямо и просто связаны с обладанием силой. Мы можем себе это позволить, а потому это наше право: что вы можете сделать нам, что противопоставить?! Очевидно, при таком подходе какие-либо разумные доводы или не нужны вовсе, или будут играть служебно-вспомогательную роль, превращаясь, по сути, в мифы и дешевый фольклор. «Не мы такие — жизнь такая».

Наверное, самый подходящий образец для архаического «мы» в отечественной литературе — Родион Раскольников. Желая «выйти в люди», он не видит те варианты, где может быть задействован его интеллект.

Студент факультета права, он не видит себя ни в профессии, ни в науке. Он думает только о старушке и своем топоре. Он преисполнен гневом оттого, что в этом материальном и как бы презираемом им мире некое жалкое создание устроилось лучше, чем возвышенный мечтатель.

Практически все «чувство правды», российские расхожие представления о политической и социальной справедливости — из этого гнева. Из него появляется и другой нарицательный литературный персонаж, страстно желающий «все поделить», — Полиграф Шариков. По сути, последовательный продолжатель утонченного Родиона Романовича. И гораздо более успешный продолжатель. Но показательна метаморфоза интеллекта на этом пути: от недоучившегося мятежного студента — до дворовой собаки.

Да, здесь не тот «…гнев Ахиллеса, Пелеева сына», с которого началась мировая литература. Этот гнев рожден завистью, с которой менее успешная особь взирает на более успешную. И любой ценой желает реванша. А чтобы скрыть от себя это болезненное чувство вторичности, именует свою зависть «чувством правды».

***

В общем-то, для архаического сознания лишь идея силы и имеет стоящий вес. Если, конечно, силу можно называть идеей. В российском варианте она приобрела зримое пространственное выражение, став идеей «бескрайней земли». А чтобы эта «бескрайняя земля» была не просто поэтической фигурой, но основанием для реальности, к ней прилагаются две безусловные функции: «собирание» и «централизация». По сути, все российское чувство исторического вращается вокруг этих функций, весь событийный и смысловой ряд сводится к ним.

Пространство есть явленная сила. Пространство обретается собиранием и держится централизацией. Значит, вопрос о том, что есть сила и для чего она нужна, представляется решенным. Значит, все, что не собирает и не централизует, силы лишает. А значит, не должно такому быть, не должно о таком и думать. Если вспомнить слова Петра Чаадаева: беда РФ в том, что в ней история заменяется географией.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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