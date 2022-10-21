Внедорожник УАЗ впервые добрался до финиша во Всероссийском ралли «Зеленоград-Химки»

Внедорожник завода УАЗ впервые успешно добрался до финиша в ходе Всероссийского авторалли «Зеленоград-Химки 2022».

До этого ульяновские машины по разным причинам сходили с дистанции даже несмотря на специальную подготовку.

Предприятие пыталось покорить ралли с момента его первого проведения в 2009 году, однако всякий раз что-то мешало экипажу финишировать. В 2020 году руководство завода, по всей видимости, признало, что подмосковный маршрут «не по зубам» УАЗикам, и не стало подавать заявку на участие, но недавно назначенный замглавы предприятия Михаил Лепихин решил попытать удачу снова. И не прогадал.

– Чтобы собрать раллийную версию нашего “Хантера”, пришлось даже объявить на заводе День трезвости, – рассказывает он. – Пьяных сотрудников мы в тот день просто не допускали к их рабочим местам. Тщательнейшим образом подошли и к подбору комплектующих, из сотен изделий выбирали те единицы, которые соответствуют техусловиям, у которых в порядке допуски, материалы, качество.

В результате раллийная машина успешно добралась до финиша, преодолев все 32 километра пути за считанные часы. Благодаря мастерству пилота, авто даже не получило серьёзных повреждений, не считая лопнувшего крепления двигателя и пропавшего запасного колеса – предположительно его украли цыгане, пока УАЗ стоял с закипевшим радиатором на самом сложном 22-м километре.

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