 

Мнение: Отставка

21.10.2022, 11:30, Разное
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Отставка британского премьера Лиз Трасс чисто технически стала неизбежной после провала ее планов экономических реформ достаточно радикального свойства. Провал планов (то есть, озвученных намерений) вызвал психологическую реакцию рынка и привел к усилению инфляции и легкой девальвации фунта стерлингов, чего и оказалось достаточно для ее отставки.

Проблема западной демократии в том, что она прекрасно работает в периоды поступательного развития. Кризисы и тем более катастрофические сюжеты она переживает гораздо хуже и работает крайне неэффективно. Что, в общем-то, вполне объяснимо: система управления должна соответствовать внешним обстоятельствам. Кризис должен приводить к выстраиванию антикризисных структур, которые затем опять уступят место демократии.

Вот пока на Западе есть только один ответ на подобные вызовы — появление харизматичных фигур с отчетливо лидерскими задатками, которые способны на поступки вне демократических процедур. Трасс пытались сравнить с Тэтчер, но Тэтчер как раз и была такой харизматичной фигурой, продавившей свой проект выхода из кризиса, и доказала свое право на проведение глубоких реформ, фактически убив объявивших в тюрьме голодовку боевиков ИРА.

Появление харизматиков — вероятностный процесс, они могут появиться, а могут — и нет. Но система демократии, играющая в перебор комбинаций, обладает возможностью поиска таких людей, увеличивая вероятности.

Злорадство, с которым вчера в России прокомментировали отставку Трасс, выглядит крайне глупо: как раз диктаторские режимы очень плохо справляются с оптимизацией системы управления под текущие потребности системы. В итоге они обычно плохи как в развитии, так и в кризисе. Есть исключения, но они, во-первых, крайне редки, а во-вторых, очень затратны для системы. Две фигуры в российской истории — царь Петр Первый и Иосиф Сталин — обладали талантом подбора кадров, пригодных для решения текущих кризисных задач, выступая в личном качестве вместо системы отбора и перебора вариантов, но сам по себе перебор этих вариантов проходил всегда крайне тяжело для всей системы, которую спасала от такой варварской процедуры только огромная накопленная инерция. Третий пример — Екатерина Великая, но она правила в относительно спокойное время, а потому имела возможность подбирать кадры менее травматично для страны.

У нынешних кремлевских плохо как в плане лидерских качеств (какое уж тут лидерство, если главный на любой минимальный вызов всегда прячется в кусты), так и в плане подбора кадров. Выстроенная система попросту отторгает сколь-либо пригодных к управлению, поэтому выбирать банально не из кого.

Поэтому злорадствовать по адресу Великобритании — это лишнее свидетельство ущербности нынешних российских властей. Им бы своими проблемами озаботиться, а не чужими. Но если они понятия не имеют, что делать с тем, что они успели натворить со страной, то остается только плеваться в других.

Источник: Эль Мюрид


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