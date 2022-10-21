 

“Это открыло мне глаза”: принц Гарри откровенно рассказал о сеансах психотерапии

21.10.2022, 11:25, Разное
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На днях 38-летний принц Гарри принял участие в инаугурационном саммите Masters of Scale. Во время беседы он рассказал, как психотерапия и работа с коучем повлияли на его жизнь и помогли понять, куда двигаться дальше после так называемого “мегзита” (отъезда Сассекских в США и их отказ от королевских обязательств).  

В тот момент, когда я начал проходить терапию, это открыло мне глаза, – сказал герцог. – Я двигался по жизни, думая, что есть только один способ жить. И терапия разорвала этот пузырь. Затем, когда я пришел к коучингу, лопнул следующий пузырь, и внезапно я понял, что теперь у меня есть перспектива и осознание собственной ценности. Я вновь обрел уверенность, которой, как мне казалось, у меня никогда не было. 

Герцог признался, что, пока рос в королевской семье, а затем служил в армии, не знал о терапии ничего. Такой способ выхода из проблем показала ему супруга, Меган Маркл, которая, кстати, тоже всегда откровенно говорит о своем ментальном здоровье. Так, в 2021 году в интервью Опре Уинфри она призналась, что ее посещали суицидальные мысли, пока она жила во дворце. 

Напомним, что в 2017 году Гарри открыто рассказывал о том, как сильно на его психику повлияла трагическая гибель матери, принцессы Дианы, в 1997 году. На тот момент герцогу Сассекскому было всего 12 лет.


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