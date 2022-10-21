Мнение: Зачем Путина привезли на полигон?

Президент России Владимир Путин сьездил в Рязанскую область, где посетил полигон Западного военного округа. На этом полигоне проходят подготовку мобилизованные.

Путину дали пострелять из СВД с прицелом ПСО-1.

Теряюсь в догадках, зачем Владимиру Путину понадобился визит на военный полигон? Очевидно же, что не ради стрельбы из снайперской винтовки, принятой на вооружение еще в 1963 году. Пострелять, при желании, Путин мог и без зрителей…

Чтобы, показать по всем телевизорам страны, что глава государства жив, здоров, бодр? Что у президента нет никаких разногласий с министром обороны? Чтобы страна увидела, что Путин по-прежнему доверяет Шойгу? Чтобы каждого мобилизованного, отправляющегося на территорию Украины для участия в спецоперации, грела мысль «Путин с нами!»?

Фотографии отсюда

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