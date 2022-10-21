 

Вице-премьер Голикова: Минздрав и Минпромторг подготовили дорожные карты по импортозамещению лекарств

21.10.2022, 11:19, Новости дня
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Минпромторг и Минздрав РФ подготовили дорожные карты по импортозамещению лекарственных препаратов в России. Они уже реализуются, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как рассказала Голикова на совещании по вопросу разработки и производства высокотехнологичного медицинского оборудования, изотопной продукции и радиофармацевтических лекарственных препаратов в Росатоме, по поручению правительства Минздравом и Минпромторгом подготовлены дорожные карты по импортозамещению лекарственных препаратов, которые уже, по сути дела, реализуются, в стадии подготовки находится дорожная карта по медизделиям, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что препараты для лечения центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета начнут выпускать на заводе в Дубне в Подмосковье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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