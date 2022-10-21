Хочет уменьшить – Личное мнение

Бывший муж громкой певицы Пелагеи Телегин хочет уменьшить размер алиментов на их общую дочь.

С одной четвёртой до одной шестой от заработка, сообщает Пятый канал.



Фото: Соцсети

С чем связано это желание?

По закону уменьшение алиментов возможно, если у мужчины появился ещё ребёнок. Тогда размер алиментов увеличивается до, кажется, 30 процентов, но делится уже на всех детей.

Возможно, у бывшего мужа Пелагеи как раз этот случай. Тогда — куда деваться? — всё будет по закону.

Откровенно говоря, я не очень понимаю смысла судебных разборок, когда за алименты судятся очень обеспеченные люди.

Логика в том, что и с алиментами, и без них ребёнок всё равно не почувствует разницы. Нет, ну в самом деле, Пелагея не в состоянии покрыть все потребности дочери? Очевидно, что это вообще для неё не проблема.

Если бывший муж не хочет платить сам, в будущем ребёнок сделает выводы.

С другой стороны, вот так мне почему-то кажется, что если бы Пелагея не судилась с бывшим по алиментам, то он бы сам платил больше.

В общем, всё это в данном случае выглядит глупо. Как мелкие обиды и глупые разборки, согласны?

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