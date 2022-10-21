 

Посол в России: Индонезия не откажется от приглашения Путина на саммит G20

21.10.2022, 10:30, Разное
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Джакарта не собирается отказываться от приглашения президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20 (Большой двадцатки), который состоится в ноябре. Это касается и любого давления со стороны третьих стран. Хосе Таварес (посол Индонезии в России), заявил об этом в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что президент Индонезии Джоко Видодо направил приглашения всем лидерам G20, включая Путина. “Даже если со стороны других стран оказывается давление, мы контролируем свою позицию”. Посол заявил, что мы уже выяснили все детали, направив приглашения.

Дипломат заявил, что Индонезия считает, что личная встреча Путина, Зеленского и Индонезии на саммите G20 “растопит лед”.

По мнению московского посла Индонезии, встреча Путина и Байдена на G20 позволила бы решить глобальные проблемы.


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