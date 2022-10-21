В Улан-Удэ открыт межрегиональный центр ядерной медицины

В пятницу в Бурятии официально открылся центр ядерной медицины, пишет корреспондент ТАСС. Современный межрегиональный медицинский центр оснащен высокотехнологичным оборудованием для диагностики заболеваний и производства радиофармпрепаратов.

Годовая мощность ПЭТ/КТ-исследований составляет 10 000. Теперь онкологи смогут объективно и быстро оценивать тяжесть процесса, определять эффективность лечения, выявлять рецидив на ранней стадии, проводить диагностику пациентов со злокачественными опухолями.

При создании межрегионального центра мы учли опыт зарубежных и российских центров ядерной медицины. На собственном производстве можно будет производить и распространять в стране уникальные препараты.

Александр Хасин, председатель совета директоров ООО “Улан-Удэнский центр развития ядерной медицины” Александр Хасин ранее сообщал, что мощности центра ядерной медицины Улан-Удэ достаточно для лечения пациентов из Бурятии, а также Иркутской области и Якутии.