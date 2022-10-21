 

Взлетаем от кайфа: 75-летнюю потную Васильеву утром засняли с молодым красавцем

21.10.2022, 10:20, Разное
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Татьяна Васильева сейчас на гастролях по северу России. В Котлас она приехала с антрепризой “Танцуй со мной”, где играет вместе с Ефимом Шифриным. Но даже на работе артистка не забывает про спорт.

Актриса перед спектаклем пришла на фитнес, где ее ждал молодой красавец-тренер. “Чтобы вечером взлететь. надо утром попотеть”, – подписала кадр из спортклуба Васильева. В облегающих лосинах, белоснежной футболке и черной бандане она даже потной выглядит очень сексуально.

Татьяна Васильева каждый день по два часа в обязательном порядке занимается спортом. Сначала час бега или ходьбы на тренажере, а потом еще дополнительный час силовых и кардионагрузок с тренером. Более того, наличие гантелей в номере или зала поблизости входит в ее гастрольный райдер. Потому звезда и хвастается тем, что жмем в положении лежа 20 кг.

А недавно она раскрыла секреты своего похудения. По ее словам, надо сбрасывать вес медленно. Поэтому актриса против жестких диет. Татьяна Григорьевна говорит, что сначала она постепенно избавилась от восемнадцати килограммов, а через время еще от семи.


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