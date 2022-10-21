НАТО укрепляет восточный фланг на фоне напряжённых отношений с Россией

НАТО усиливает своё военное присутствие на восточном фланге, пишет The Insider. Североатлантический альянс создаёт четыре новые тактические группы войск в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии общей численностью 30 тыс. военнослужащих. Эти силы должны дополнительно укрепить четыре уже созданные группировки в Восточной Европе.



AP

Пока РФ продолжает специальную военную операцию на Украине, НАТО усиливает своё присутствие на восточном фланге. После внеочередного саммита НАТО 24 февраля альянс решил создать четыре новые тактические группы в юго-восточной Европе, которые будут базироваться в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии вдобавок к уже существующим в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. В настоящее время под непосредственным командованием НАТО в Восточной Европе находится около 40 тыс. военнослужащих — 30 тыс. из них состоят в этих восьми боевых группах, пишет The Insider.

Размеры боевых групп значительно различаются: в Венгрии 900 бойцов, тогда как в Польше — 11 600 человек. По заявлению НАТО, размер и состав контингента войск подбирают «исходя из конкретных географических факторов и угроз», однако материально-технические требования и политические факторы играют не менее важную роль в их формировании. В НАТО назвали создание восьми боевых групп «самым большим усилением коллективной обороны Североатлантического союза за последнее время». Боевые группы представляют собой многонациональные силы, постоянно дислоцированные в принимающей стране и предназначенные для ведения военных действий совместно с вооружёнными силами этой страны и усиления её войск в случае возникновения конфликта. Их поддерживают подразделения вооружённых сил стран — членов НАТО, которые перемещаются по стране пребывания, но остаются под непосредственным командованием своей страны, пишет The Insider.

Многонациональный состав боевых групп призван сдерживать Россию в качестве передовых сил для того, чтобы выиграть время до прибытия подкрепления. Нападение на страну пребывания будет приравниваться к нападению на всех членов НАТО, имеющих военные силы в составе боевой группы. В случае конфликта эта группировка войск будет усилена Объединённой оперативной группой повышенной готовности НАТО численностью 5 тыс. человек — войсками альянса с наивысшей степенью готовности, которые способны к развёртыванию в течение двух дней, за которыми последуют Силы быстрого реагирования НАТО, которые могут начать развёртывание в течение недели. Кроме того, члены Североатлантического альянса договорились расширить возможности НАТО по усилению своих сил вдоль своего восточного фланга за счёт предварительного размещения оборудования и развития дополнительных средств передового развертывания, которые потребуются на начальных этапах конфликта, отмечает издание.

Россия по-прежнему поддерживает рабочие отношения с членами НАТО Венгрией и Болгарией, где будут размещены две новые тактические группы. Некоторые аналитики считают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из ближайших сторонников президента РФ Владимира Путина в НАТО. Венгрия отказалась принять войска НАТО, а её министр иностранных дел перед началом событий на Украине заявил, что венгерские вооружённые силы могут защитить страну. Впоследствии Венгрию всё же убедили разместить несколько сотен военнослужащих НАТО в составе боевой группы, которую она возглавит, однако эти войска будут размещены только в западной её части. В феврале министр обороны Болгарии заявил, что страна примет лишь несколько сотен военнослужащих НАТО в боевую группу, которую она возглавит и которая будет проводить только военные учения, пишет The Insider.

Расквартировать и интегрировать приток войск НАТО непросто даже для стран, которые стремятся противостоять России. Во время визита высокопоставленных должностных лиц НАТО в Эстонию в сентябре председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что принимающие страны должны гарантировать, что они могут принять войска, боеприпасы, транспортные средства, а также способны построить и поддерживать объекты военной инфраструктуры, необходимые для тренировок и обучения солдат. Эстония, на территории которой размещена одна из четырёх северных боевых групп НАТО, в настоящее время наращивает свои возможности по размещению войск НАТО, но ей необходимо найти баланс между постоянно дислоцирующимися войсками на местах и силами, которые могут осуществить дополнительное развёртывание. Командующий эстонской армии Мартин Херем усомнился, что группировку размером с бригаду целесообразно держать на постоянной основе. Эстония и другие вооружённые силы НАТО сейчас значительно увеличивают свои военные расходы — отчасти для пополнения военных поставок, которые были отправлены на Украину, указывает The Insider.

Усилия по повышению готовности НАТО при продолжающейся поддержке Украины отражают видение альянсом РФ как «наиболее серьёзной и прямой угрозы безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе», завершает издание.