 

Суд присяжных оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах

21.10.2022, 10:00, Разное
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Суд присяжных в суде Нью-Йорка оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Об этом сообщает газета New York Times. 

Жюри присяжных из 11 человек после совещания, которое длилось больше часа, пришло к выводу, что действия артиста, происходившие в 1986 году, не носили сексуального характера в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет. Таким образом, они не могут попадать под закон о растлении малолетних. Адвокат Спейси Дженнифер Келлер выразила благодарность присяжным за то, что они “увидели правду”. Очевидцы утверждают, что после оглашения вердикта актер расплакался в зале суда, обнял своих адвокатов и помощника. Показания по делу Кевин дал в начале недели и тоже был крайне эмоционален.

Правда, на этом судебные тяжбы актера не заканчиваются. Артиста обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над “Карточным домиком”. Так что его ждут еще четыре уголовных дела в Великобритании, в том числе по факту изнасилования мужчин. Суд пройдет будущим летом.

Напомним, что иск размером в 40 миллионов долларов Энтони Рэпп подал в 2017 году. Актер отрицал заявление Рэппа о том, что в возрасте 14 лет, в 1986 году, он подвергся домогательствам с его стороны. Он выразил сожаление, что не опроверг эти обвинения еще в 2017 году, когда вокруг него разразился секс-скандал, по совету своих менеджеров. В результате Спейси убрали из последнего сезона “Карточного домика” и заменили на Кристофера Пламмера в криминальной драме “Все деньги мира”.


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