Карл III решил совмещать посты короля и премьер-министра и станет повелителем Великобритании

Король Великобритании Карл III планирует провести политические реформы в связи с отставкой премьер-министра Лиз Трасс.

Монарх намеревается упразднить должности главы правительства и короля, заменив их титулом повелителя, который он присвоит себе.

Карл III объяснил грядущие перемены желанием быть более полезным и вовлеченным в дела страны. По его словам, он много лет сидел без работы хочет наверстать упущенное.

– Я считаю, что довольно молод и полон сил, чтобы взять всю полноту власти в свои руки. Наверное, мама бы это не одобрила, но теперь ответственность за страну лежит на мне. К тому же я не понимаю, зачем нанимать еще одного человека, когда можно платить только мне. Раньше наша семья прекрасно обходилась без этих нахлебников с Даунинг-стрит, — заявил монарх.

После вступления в должность повелителя Карл III обещает сделать Великобританию снова великой империей. Он намеревается запретить все партии в стране, кроме национал-монархической партии Великобритании и предъявить колониальные права США и Индии. Инициация Карла III намечена на 6 мая 2023 года.

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