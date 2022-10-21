 

Карл III решил совмещать посты короля и премьер-министра и станет повелителем Великобритании

21.10.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Король Великобритании Карл III планирует провести политические реформы в связи с отставкой премьер-министра Лиз Трасс.

Монарх намеревается упразднить должности главы правительства и короля, заменив их титулом повелителя, который он присвоит себе.

Карл III объяснил грядущие перемены желанием быть более полезным и вовлеченным в дела страны. По его словам, он много лет сидел без работы хочет наверстать упущенное.

– Я считаю, что довольно молод и полон сил, чтобы взять всю полноту власти в свои руки. Наверное, мама бы это не одобрила, но теперь ответственность за страну лежит на мне. К тому же я не понимаю, зачем нанимать еще одного человека, когда можно платить только мне. Раньше наша семья прекрасно обходилась без этих нахлебников с Даунинг-стрит, — заявил монарх.

После вступления в должность повелителя Карл III обещает сделать Великобританию снова великой империей. Он намеревается запретить все партии в стране, кроме национал-монархической партии Великобритании и предъявить колониальные права США и Индии. Инициация Карла III намечена на 6 мая 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.20 / Скандалы: Яхта раздора

16.10.21 / В США школьник, попытавшийся устроить масс-шутинг, был застрелен ответным огнём одноклассников

17.10.22 / “Мне так его жаль”: осужденная за секс-торговлю Гилейн Максвелл высказалась в поддержку принца Эндрю

08.10.22 / Индия увеличит парк самолётов «Сухой» с ракетами «БраМос»

10.02.22 / Хотела стать женой Макарского, а выскочила за нигерийца: как живет звезда “Склифосовского” Лютая

03.09.20 / Маска, я тебя знаю: Кейт Бланшетт, Тильда Суитон и другие звезды на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

12.02.22 / Мнение: Учения в Черном море

07.07.20 / 61-летняя Мадонна опубликовала откровенное селфи, для которого позировала без белья

05.03.22 / Предотвращена провокация на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции: Главное за ночь о спецоперации на Украине к 5 марта

03.07.20 / Первый выход за долгое время: Анджелина Джоли с дочерью на шопинге в Лос-Анджелесе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика